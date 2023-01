Autizmi/ Instrumentet muzikore të njohura që përmirësojnë përqendrimin dhe shoqërueshmërinë

Adoleshentët autikë që zgjedhin të luajnë bateri fitojnë aftësi më të mira sociale dhe përqendrim, sipas një studimi të ri. Siç zbulojnë rezultatet e publikuara në Proceedings of the National Academy of Sciences, çelësi për përmirësimin e aftësive është ruajtja e një ritmi të qëndrueshëm dhe koordinimi i duhur i lëvizjeve.









Studimi ndoqi 36 adoleshentë me spektrin e autizmit, gjysma e të cilëve morën mësime 45-minutëshe të daulleve për dy muaj, dy herë në javë.

U përdor një program standard elektronik i mësimit të daulleve, por i projektuar në mënyrë të tillë që të llogariste pereformancën kinetike dhe saktësinë e goditjeve duke mësuar një sërë modelesh të përsëritura të ritmit që ato duhet të ndjekin.

Rezultati ishte se adoleshentët ishin në gjendje të kontrollonin hiperaktivitetin e tyre dhe të përmirësonin fokusin dhe vëmendjen e tyre me ndihmën e mësimeve. Përveç kësaj, përmes mësimeve ata u bënë më socialë, duke përmirësuar komunikimin “midis rajoneve të trurit përgjegjës për kontrollin frenues, monitorimin e rezultateve të veprimit dhe vetë-rregullimin”, sipas autores kryesore Marie-Stephanie Cahart, kandidate për doktoraturë në Instituti i Psikiatrisë, Psikologjisë dhe Neuroshkencës në King’s College në Londër në Mbretërinë e Bashkuar.

Deri në fund të studimit, kujdestarët dhe mësuesit e daulleve raportuan se pjesëmarrësit treguan përmirësim në kontaktin me sy, duke shprehur nevojat e tyre dhe duke rregulluar emocionet e tyre. Si rezultat, vetëvlerësimi i pjesëmarrësve ishte më i mirë dhe ata përjetuan më pak shpërthime zemërimi.

“Tani është e qartë se aktivitetet e daulleve janë veçanërisht të dobishme për çrregullimet e spektrit të autizmit”, tha Dr Marie-Stephanie Cahart, duke sugjeruar se, edhe nëse nuk përfshihet ende në trajtimet e disponueshme, ka të ngjarë të ofrojë përfitime për pacientët. me “një gamë të gjerë të nivelet e aftësisë dhe simptomat në spektrin e autizmit”.

Luajtja me sukses e daulleve kërkon kohë të mirë të lëvizjes dhe koordinim sy-dorë për të korrigjuar çdo gabim. Të gjitha këto rrisin vëmendjen dhe të menduarit, pika kyçe për mirëqenien e individëve në spektrin e autizmit. “Gjëja më e rëndësishme është që të ofrohet një mjet joverbal i vetë-shprehjes”, përfundon Dr. Marie-Stephanie Cahart.