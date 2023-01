E rëndë në Shkodër/ I moshuari i jep fund jetës me armë gjahu

Një ngjarje e rëndë raportohet të ketë ndodhur në fshatin Trush të Shkodrës.









Policia bën me dije se 81-vjeçari me iniciale M. M., dyshohet se është vetëvrarë me armë gjahu, në banesën e tij.

Po ashtu blutë theksojnë se vijon puna për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje.

Njoftimi i policisë:

Shkodër/Informacion paraprak

Rreth orës 10:15, në fshatin Trush, Shkodër, dyshohet se shtetasi M. M., 81 vjeç, është vetëvrarë me armë gjahu, në banesën e tij.

Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje.