Fshehën drogën brenda automjetit, shqiptarët ‘tradhtohen’ nga qeni i kufirit. Sekuestrohet heroinë me vlerë mbi 500 mijë euro

Dy shqiptarë janë arrestuar në Kroaci, pasi transportonin heroinë të ndarë në pako.









Mësohet se shqiptarët janë kapur në Karasoviq, pikë kufitare me Malin e Zi ku autoritet me ndihmën e një qeni kanë sekuestruar lëndën narkotike me vlerë mbi gjysmë milioni dhe peshë totale prej 11 kg.

Heroina ishte ndarë në 20 pako dhe ishte fshehur në pjesë të brendshme të mjetit dhe se të arrestuarit janë të moshës 30 dhe 40 vjeç.

Dyshohet se droga do të transportohej në tregun e Evropës Perëndimore.