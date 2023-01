Gënjeu për sëmundjen/ Kiara ia thotë në sy Luizit: Nga ky moment nuk dua të kem të bëj fare me ty

Kryefjala e mbrëmjes së kaluar padyshim që ishte “sëmundja” e një prej banorëve të shtëpisë së Big Brother Vip, Luiz Ejlli.









“Nuk është historia ime por e shokut tim”, kjo ishte deklarata e këngëtarit e cila la pa fjalë banorët dhe të gjithë shqiptarët në shtëpitë e tyre.

Më pas ai tha se gjatë këtyre ditëve ka patur disa simptoma dhe frika e shtyu të mendonte se mos ndoshta vallë dhe ai kishte diçka si shoku i tij. Prandaj, menjëherë Luizi u nis drejt spitalit “Nënë Tereza”për të kryer analizat, të cilat dolën brenda pak minutave ku u tha se këngëtari gëzon shëndet të plotë.

Përveç gëzimit që Luizit nuk vuan nga asnjë sëmundje, përgjigjja e këtyre analizave solli edhe revoltë nga banorët, madje disa prej tyre i kthenë edhe kurrizin, ku njëra prej tyre ishte pikërisht Kiara.

Pas përfundimit të spektaklit, Kiara dhe Luizi biseduan veçmas ku i kërkoi që të largohej nga ajo pasi nuk dëshironte më të kishte të bënte fare me këngëtarin.

“E nis me gjënë e parë që po ta them në besoj që ka një gjë, nu ke di se çfarë ëhstë oor ka një gjë që se ke thënë ashtu si duhet. Ajo gjë që më ke bërë si ma ke thënë është shumë e rëndë. Jam përpjekur mos ta flas me njëri, me vetne që mos dilte me asnjë dhe është nëj gënjeshtër e pafalshme. Unë po ta them, ka diçka nuk e di se çfarë është, por ti me kë gënjyer dhe bravo të qoftë dhe ta jap dorën.

Dhe nëse thash që çfarë gjë të ndodhë me këtë djalin uën do jem deri në fund. Unë kam një familje nga jashtë dhe ata nuk ndihen mirë që të më shohin mua duek qarë që kështu unë kam shuëm arsye për të qenë e ngarkaur dhe kam shumë të drejtë. Të lutem nga ky moment nuk dua të kem të bëj fare me ty, kam gjithë këto vite që përpiqem të ndërtoj këtë imazh dhe del një cun si ty e ta hedhë poshtë, por jo “,i tha Kiara Luizit.

Mirëpo, pavarësisht përgjigjes së analizave të marra nga spitali ndjekësit në rrjetet sociale vijojnë të ngrejnë pikëpyetje lidhur me sëmundjen e këngëtarit. Sipas tyre ky është një skenar dhe se Luizi është detyruar që të gënjejë.

Këtë mendim të tyre ndjekësit e argumentojnë edhe me gjendjen në të cilën u shfaq Luizi gjatë mbrëmjes së djeshme në dhomën e rrëfimit ku gjatë momentit që po tregonte për këtë sëmundje të shokut ai ishte i gatshëm të pranonte dhe diçka tjetër, po se çfarë ne nuk e dimë.