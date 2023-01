Gjykata përfundoi hetimet për Gërdecin/ Avokati i familjes Duraj: Çështja ka mbetur si në 2009-ën, akuza do rivitalizohet

Dorian Matlija, avokati i familjes Durdaj të cilët në pranverën e vitit 2008 humbën jetën djalin 7 vjeçar si pasojë e shpërthimit i Gërdecit kanë reaguar pas vendit të Gjykatës për pushimin e çështjes lidhur me Fatmir Mediun dhe ngjarjen.









Avokati për ‘News24’ tha se ditën e sotme i është komunikuar se Gjykata ka përfunduar hetimet në lidhje me çështjen, ku theksoi se familjarët do të vazhdojnë me kërkesa të tjera.

“Ky proces është vënë në lëvizje nga familja Durdaj që kërkoi të revokohej revokimi i vendimit të pushimit i Gjykatës së Lartë i 2009, kërkesë që u pranua dhe veprimi pasues është të bëhen gati materialet mbyllen hetimet dhe kalon në gjykatë. Në këto momente na është komunikuar përfundimi i hetimeve dhe rezultatet si palë kërkuese, që janë në të ngjashme me ato të 2009, në atë pikë siç ishte çështja kur e pushoi GJL. Dje i është komunikuar të pandehurit sot i komunikohet kërkuesve, kjo është procedura e bërë sot. Nuk kemi koment se si është bërë deri tani kjo pjesë, do kërkojmë kohë të shohim veprimet e kryera. Në ditët në vijim do shohim a do të kemi kërkesa nga i pandehuri, do vlerësojmë edhe ne mundësitë tona për të bërë lëresa apo memorie që do i shërbejnë gjykimit. Nuk jemi ende në një moment që mund të komentojmë shumë mbi këtë gjë, sot na është komunikuar përfundimi i hetimeve”, ka deklaruar ai.

Sakaq shtoi se nuk është njohur me dosjen dhe ngjarja ka mbetur fill si në vitin 2009, kur është bërë kërkesa.

“Ne nuk na vihet në dispozicion dosja, vetëm kokluzioni i prokurorisë. Nuk jemi njohur me dosjen është diçka që ende nuk na jepet një e drejtë e tillë nga ligji. Kjo do jetë në momentin që palët do shkojnë në gjykatë, aty do shohim a kemi dokumente të reja. Kjo çështje nuk është një çështje e re, është një çështje e nisur në 2009, akuzë e komunikuar që në shkurt 2009 ndaj Mediut, po kjo akuzë rivitalizohet për shkak të revokimit të pushimit, është njëlloj si të jemi në pikën ku ishim në 2009”, tha avokati Matlija.