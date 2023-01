Grabitja e banesës së zyrtares/ Ngjela: Nëse SPAK nuk vepron brenda këtyre dy datave atëherë viti do të kemi një vit breshkë, duhet goditje penale

Avokati Spartak Ngjela ka reaguar në lidhje me çështjet politike në vend dhe grabitjen e banesës së zyrtares, Alda Kosi si dhe paraqitjen e ish-ministrit të Mbrojtjes Fatmir Mediu në SPAK për akuzat e Gërdecit.









Ngjela për ‘News24’ tha se lidhur me grabitjen e zyrtares çështja i ngelet kreut të ri të SPAK dhe nëse nuk do të ketë zhvillime brenda datës 25 janar-10 shkurt, ngjarja do të mbetet në hije.

Sakaq shtoi se duhet të ketë goditje penale dhe jo thjesht procesim penal, pasi çështja fillon kur një zyrtar merret i pandehur.

“Çdo qeveri bën analizat e veta, se gënjejnë apo thonë të vërtetën duhet thënë nga pushteti. Një bandë dhe një shtet i pakontrolluar, vidhen. Si do ti kapim ata? Kemi nxjerrë SPAK. Se këto prokuroritë e tjera. Edhe për SPAK kanë thënë se ka shenja dobësimi, pra s’kemi gjë në vijë. Tani në dorë e ka kreu i ri. Nëse deri në datë 25 janar-10 shkurt, nuk kemi shenja, viti do të jetë breshkë, që nuk lëviz. Unë e kam eksperiencën e tillë. Nga data 25 janar deri më 10 shkurt, pres shenja. Po nuk pati shenja, breshka po rri në zhguallin e saj. Skam pse përmend emra, të marrin njerëz normal. Gjithë Shqipëria e di që ka pasur korrupsion por s’ka pasur goditje penale. Kjo është pyetja, do ketë goditje penale. Po pati do të thotë se ka nisur procesi penal për korrupsionin e lartë me afatin që thashë. Nëse nuk do ketë në këto data, nuk do të ketë gjithë vitin. Kur fillon çështja penale është indicia. Nuk e patë që u thirr Mediu, s’dihet gjë pse u thirr dhe për çfarë u pyet. Kur merret si i pandehur, fillon çështja penale. Nuk mund të mendoj, mbase nuk do jenë të aftë. Më e rënda do jetë bashkëpunimi. Dy janë arsyet, ose janë dakord ose në bashkëpunim. Ky është koncepti juridik.”