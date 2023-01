‘Kërkoni të arrini fuqinë e rolit që ju takon’/ Begaj mesazh gazetarëve: Përdorni fuqinë e të vërtetës, mos krijoni varësi nga dramat politike

Presidenti Bajram Begaj është takuar në këtë fillim viti me gazetarët, ku dhe ka cituar se media është mision dhe duhet të frymëzojë.









Begaj thekson se shpesh herë mediat shndërrohen në fushë-betejë politike dhe se nuk duhet të shfaqë varësi nga dramat politike.

Sakaq shtoi se profesioni i gazetarit duhet të shihet me idealizëm dhe lartës, ndaj dhe duhet të angazhohen për fuqinë dhe rolin që kanë.

‘Hapësira jonë mediatike nuk është në nivelin të cilin e kërkon shoqëria shqiptare. Shumë shpesh mediat, shndrrohen në fushë-betejë politike, ku çdo gjë është e mundur, që nga lajmi i rremë tek fjalori pa asnjë lloj filtri cilësie. Shqipëria e sotme nuk ka as realitetin e as përballje politike më të egër të Evropës. Ndaj nuk ka pse media shqiptare t’i përjetojë e përçjellë si të tilla. Shoqëria shqiptare ka vite tashmë që merret shembull nga politika për arritjet e saj. Ndaj, kjo shoqëri nuk mund të lihet apo shfaqet si varëse e një drame politike e morale të parashkruar në redaksi, apo dhe llogari pa autorësi e rrjedhimisht pa përgjegjësi. Shqipëria është një vend i jashtëzakonshëm për arritjet e saj nga viti 1992 e deri më sot. Vendi ynë është i veçantë për forcën me të cilën ka tejkaluar një histori e gjeo-politikë shumë të vështirë. Është i rrallë për natyrën e tij dhe forcën e vullnetit të shqiptarëve. Për të tjerat, Shqipëria është një vend euro-atlantik, thellësisht i dedikuar dhe në rrugën e sigurtë për integrimin euroatlantik në Bashkimin Evropian që ka probleme e arritje si vende të tjera në Evropë. Në këtë kuptim media duhet të ketë fuqinë e së vërtetës, të largpamjes dhe të frymëzimit si shumë simotra të saj me traditë demokratike. Është koha. Është mundësia. Ekziston edhe mbështetja.

Kritika e risitë e sjella nga mediat e rrjetet sociale mund të jenë udhërrëfyese të shoqërisë drejt arritjeve të saj. Por, është e trishtë kur kjo mundësi shfrytëzohet për të përhapur baltën e ambicjeve të vogla të kujtdo ka llogari të hapura, me histori personale, ose me historinë a drejtësinë e këtij vendi. Këtë e them në kuptimin më të gjerë të fjalës, sepse unë e shoh profesionin e gazetarit me idealizëm e lartësi. E shoh këtë potencial te gazetarët dhe profesionitët tanë të mediave. Ndaj dhe mesazhi im sot, për ju l, në këtë fillim viti është: Të jeni frymëzues, referencë cilësie për të rinjtë që angazhohen me lajmin e median, dhe të arrini fuqinë e rolit që ju takon!’, tha ai.