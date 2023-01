Klienti ‘cool’ në Kinë përleshet me stafin e hotelit dhe ‘vendos’ makinën në holl (Video)

Një klient hoteli në Kinë futi makinën e tij në holl duke shkaktuar kaos pas një debati me stafin për laptopin e tij, i cili “u zhduk”.

Videot e postuara në mediat sociale treguan kabriolin e bardhë duke përplasur dyert e hotelit në Shangai, më pas duke u kthyer mbrapsht dhe më pas duke u përplasur në hollin kryesor të hotelit.

Burri debatoi me stafin e hotelit pasi i vodhën laptopin. “Ai u çmend”, dëgjohen të komentojnë klientët e tronditur teksa automjeti shkatërron gjithçka në rrugën e tij.

Makina ndaloi në një derë tjetër hoteli me të gjitha alarmet e ndezura. ” A e dini se çfarë keni bërë? bërtisnin klientët duke parë skenën me frikë, ndërsa të tjerët u përpoqën të nxirrnin shoferin nga makina.

On Jan 10 a car crashed into the lobby of Jinling Purple Mountain Hotel Shanghai (上海金陵紫金山大酒店) in Lujiazui, Pudong after the driver, a guest at the hotel, had a spat with hotel staff over his notebook computer which purportedly went missing in his room. pic.twitter.com/ExOaAPTtJK

