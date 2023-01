Kryebashkiaku i Stambollit rrezikon deri në shtatë vjet burg

Kryebashkiaku i Stambollit, Ekrem Imamoglou rrezikon sërish të futet në burg , nga një padi e re e ngritur kundër tij.









Kundërshtari i Tajip Erdogan pritet të dalë në gjyq së bashku me shtatë persona të tjerë më 15 qershor .

Imamoglu akuzohet për “konkurrencë të fiksuar” dhe “dëmtim të thesarit publik” gjatë mandatit të tij si kryebashkiak i Beylikdüzü dhe kërcënohet me një dënim me burg nga tre deri në shtatë vjet, si dhe me heqje të të drejtave civile.

Sipas mediave turke, Ministria e Brendshme ka hetuar konkursin e zhvilluar më 29 dhjetor 2015 për rekrutimin e stafit në qendrat kulturore dhe organizatat e artit dhe kulturës.

Kompania që nuk ka fituar tenderin ka paraqitur një kundërshtim, i cili është refuzuar nga autoritetet komunale.

Në atë kohë, Ministria e Brendshme nisi një hetim për procesin e tenderit dhe më pas e përcolli kallëzimin në Prokurorinë e Përgjithshme të Büyükçekmece, e cila përfundoi në Këshillin e Shtetit, i cili më 20 tetor 2020 lëshoi ​​licencën për të hetuar personi përgjegjës për konkursin.

Avokati i Ekrem Imamoglu ka dorëzuar një deklaratë me shkrim në prokurori, në të cilën thekson se kryetari i Stambollit nuk ka marrë pjesë në asnjë fazë të procesit të tenderit dhe as nuk ka dhënë ndonjë udhëzim për të përfshirët.