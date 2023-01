Mos e shqetësoni Britaninë/ Gjermania kërkon që SHBA të udhëheqë rrugën për tanket e betejës drejt Ukrainës

Lëvizjet e Britanisë drejt furnizimit të Ukrainës me tanke beteje janë një dhimbje koke për Olaf Scholz – por është ende e pamundur që kancelari gjerman të ndryshojë qëndrimin e tij për të mos dërguar armaturë të rëndë gjermane pa marrë drejtimin e tij nga Uashingtoni.









Zëdhënësi i Scholz tha të mërkurën se planet e Londrës për të dorëzuar tanke të prodhimit britanik Challenger 2 në Ukrainë nuk do të ndryshojnë qëndrimin e qeverisë gjermane, e cila deri më tani ka hedhur poshtë thirrjet në rritje që Berlini t’i dorëzojë tanket e fuqishme gjermane Leopard 2 në Kiev. Polonia ka propozuar që Leopardët të mund të shpërndaheshin nëpërmjet një aleance më të gjerë të vendeve evropiane.

“Nuk ka asnjë ndryshim në situatën tani për shkak të hapit që ka shpallur qeveria britanike”, tha zëdhënësi Steffen Hebestreit në një konferencë për shtyp në Berlin. Ai shtoi se, siç u tha më parë të hënën, ai nuk ishte në dijeni të ndonjë kërkese zyrtare nga vendet partnere për të furnizuar së bashku tanke Leopard për ushtrinë ukrainase.

Duke folur në kushte anonimiteti, dy zyrtarë gjermanë thanë se pozicioni i Scholz varej shumë nga presidenti i SHBA Joe Biden, me të cilin kancelari tashmë ishte i koordinuar ngushtë kur lëshoi ​​një deklaratë të përbashkët javën e kaluar duke njoftuar dërgimin e përbashkët të automjeteve luftarake të këmbësorisë gjermane dhe amerikane në Ukrainë.

Në një tubim zgjedhor rajonal në Berlin të hënën, Scholz theksoi rëndësinë e diskutimit të armëve me presidentin e SHBA, duke thënë se dërgesat e tankeve në Ukrainë duhet të diskutohen “së bashku me miqtë dhe aleatët dhe veçanërisht me partnerin tonë transatlantik, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës”.

Hebestreit tha të mërkurën se vendimi i javës së kaluar nga Scholz dhe Biden shënoi “një hap cilësisht të ri” në mbështetje të Ukrainës dhe theksoi se aleatët “do të duhet të shohin gjatë rrugës” se çfarë hapash shtesë mund të ndërmerren në “koordinimin ndërkombëtar”.

Megjithatë, planet britanike, të cilat pritet të shpallen zyrtarisht në një takim të zyrtarëve perëndimorë të mbrojtjes në bazën ushtarake Ramstein në Gjermani më 20 janar, ndoshta do të rrisin presionin mbi Scholz pasi Britania e Madhe do të jetë vendi i parë që do të furnizojë Ukrainën. ushtarake me tanke luftarake moderne të prodhimit perëndimor.

Downing Street tha të mërkurën se Sekretari i Mbrojtjes i Mbretërisë së Bashkuar Ben Wallace po udhëheq diskutimet me aleatët perëndimorë se si të dërgojnë tanke “të ndryshojnë lojën” në Ukrainë.

Kancelari ka argumentuar vazhdimisht kundër dërgimit të Leopardëve duke thënë se Gjermania nuk duhet të veprojë e vetme në dërgimin e tankeve perëndimore – një argument që do të zhvlerësohej nga masa e Britanisë. Deri më tani, vendet i kanë furnizuar Ukrainës vetëm tanke më të vjetra luftarake të epokës sovjetike, por rezervat e këtyre automjeteve si dhe municioneve po mbarojnë gjithnjë e më shumë dhe ndërgjegjësimi po rritet se Kievi ka nevojë për mbështetje të mëtejshme mes frikës për një ofensivë të re ruse.

Ministri i Jashtëm ukrainas Dmytro Kuleba i tha transmetuesit publik gjerman ARD të mërkurën se ishte i bindur se Gjermania herët a vonë do të pranonte të dërgonte Leopardë.

“Edhe nëse Gjermania ka disa argumente racionale për të mos e bërë atë, Gjermania do ta bëjë atë në një datë të mëvonshme,” tha Kuleba. “Ne e kemi parë tashmë këtë me obusët vetëlëvizës, me sistemin e mbrojtjes ajrore IRIS-T, dhe së fundmi me sistemet Marders dhe Patriot [mbrojtjen ajrore]”.

Kuleba shtoi: “Është gjithmonë një model i ngjashëm: Së pari ata thonë ‘jo’, pastaj mbrojnë ashpër vendimin e tyre, vetëm për të thënë ‘po’ në fund. Ne ende po përpiqemi të kuptojmë pse qeveria gjermane po ia bën këtë vetes”.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, kryetarja e komitetit të mbrojtjes të parlamentit gjerman dhe një ligjvënës nga partneri i koalicionit liberal të Scholz-it, FDP, i kërkoi gjithashtu Scholz-it të ndiqte planet britanike dhe të heqë dorë nga ngurrimi i tij për të dërguar tanke të rënda.

“Pas Marderit, Leopardi duhet të ndjekë në mënyrë që Ukraina të mund të mbrohet me sukses kundër luftës brutale ruse të agresionit”, tha Strack-Zimmermann për POLITICO. “Gjermania më në fund duhet të jetë strategjikisht përpara kurbës dhe jo gjithmonë duhet të reagojë vetëm kur situata në Ukrainë përkeqësohet.”