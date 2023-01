Ndiqni burimin e parave, jo fshesaxhinjtë!

ILIR LEVONJA









I gjithë opinioni i është vër sulur pastrueses, vodhi, vodhi, vodhi. Ore, lëreni pastruesen, se duhen nerva çeliku kur fshesa të kap shuka eurosh, jo letra dosido. Ka bërë llogari të thjeshta e uruara grua. Unë pastroj e marr kaq, kurse kjo zonja nëpunëse e shtetit i merr me thasë. Bile e ka kuptuar shpejt atë që, nuk janë para me djersë, se po të ishin, vendin e kishin në bankë dhe jo poshtë dyshekut. Sidomos për nëpunësit e shtetit, që duhet t’i nënshtrohen deklarimit të pasurisë apo të të ardhurave mujore dhe vjetore.

Pyesni se çfarë do ndodhë pikërisht me nëpunësen e shtetit, jo me pastruesen. I qëndroni një logjike të thjeshtë se, kur ka para me shumicë, bruto, kesh, në shtëpi një nëpunëse e shtetit, e mendoni se sa ka shefi i saj? Janë të gjitha para të vjedhura nga ato taksat tuaja. Janë paratë tuaja o derdimenë! Prandaj i keni rrogat e ulëta, pensionet po ashtu dhe për më zi akoma, përkrahjen sociale. Ja ato para janë. Në vend që të shkojnë te ju, shkojnë te shtëpia e nëpunëses së shtetit. Tashmë ajo del e larë, kurse pastruesja hajdute, mashtruese etj.

Ngrihuni e shpalleni edhe armike apo kulake, madje degdiseni dhe kurrë mos u shqetësoni të pyesni se çfarë është ekonomia informale apo çfarë është korrupsioni në shtet. Përse i keni pagat aq për ibret? Përse tenderimet publike kurrë nuk janë të mjaftueshme në një investim? Ja ku e keni përgjigjen. Janë ato shumat 20% nga fondet që jepen gjoja për investime publike.

Shkoi policia herën e parë, e i gjeti pastrueses 120 mijë euro, bizhuteri floriri etj. Shkoi herën e dytë dhe i gjeti edhe 404 mijë euro të tjera, plus bizhuteri floriri, po të shtrenjta ama. Plus makinat e shtrenjta me para nga pastrimi në shtëpinë e nëpunëses së shtetit etj., pra afro 1 milion euro të thata në shtëpi. Tani kur ka 1 milion euro të thata në shtëpi nëpunësja, merreni me mend vetë se sa duhet të kenë njëshat.

Kjo drejtësia jonë sot, madje edhe webet, i mëshojnë pastrueses, sikur të jetë ajo origjina e krimit. Dhe për më keq akoma, ju të gjithë që gërvishtni fytyrën dhe ia bëni uaaa, sa turp! Nuk është turp ore jo, është revoltë! Ka disnivele sociale që të vësh duart në kokë. Shto problemet e tjera. Nëse e doni veten dhe vendin tuaj, duhet të qartësoheni një herë e mirë, ndiqni burimin e parave, jo fshesaxhinjtë!