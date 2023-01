Ronaldo tregon arsyen për mungesën e tij në funeralin e Peles: Isha me pushime

Braziliani Ronaldo , “fenomeni” shpjegoi mungesën e tij në funeralin e Peles, i cili vdiq më 29 dhjetor në moshën 82-vjeçare. “Pas Kupës së Botës mora një javë pushim dhe shkova në Punta Cana me fëmijët e mi. Ishte shumë bukur të pushoje.









Isha pak a shumë pa celular, thjesht po shijoja familjen. Gjatë kësaj periudhe vdiq Mbreti ynë… Meqë isha larg, nuk mund të udhëtoja… Unë isha tashmë larg me familjen time”, tha Ronaldo duke folur në një program televiziv.

Prezenca e vogël e ish-lojtarëve tërhoqi vëmendjen gjatë funeralit, por edhe vigjilja 24 orëshe për Pelen, i cili u varros në “Memorial Necrópole Ecumenica”, në Santos, siç raporton gazeta braziliane “O’ Globo”.

Dy kampionët e vetëm të botës të pranishëm ishin ish-mesfushori Mauro Silva, tani nënkryetar i Shoqatës së Futbollit të Sao Paulos, kreu i skuadrës që ngriti kupën në SHBA dhe Clodoaldo, shoku i skuadrës së Peles në ekipin fitues në 1970 dhe gjithashtu. në epokën “e artë” të Santos.

Ngjarja pati një ndikim të madh dhe madje në krahasim me Maradonën, një ikonë argjentinase që vdiq në vitin 2020 dhe ish-shokët e skuadrës, ish-lojtarët dhe emra të tjerë të mëdhenj të futbollit vendas bënë homazhe duke marrë pjesë në funeralin e tij.

Ronaldo u kënaq duke dërguar një kurorë, siç bëri Neymar, ndërsa shkroi në rrjetet sociale: “Talenti juaj është një shkollë që çdo lojtar duhet ta kalojë. Unike. Gjeniu. Teknike. Krijues. Perfekte. I pashembullt. Aty ku arriti Pele, ai qëndroi. Duke mos u larguar kurrë nga maja, ai na lë sot. Mbreti i futbollit – vetëm një. Më i madhi i të gjitha kohërave. Trishtimi i ndarjes përzihet me krenarinë e pamasë të historisë së shkruar. Talenti juaj është një shkollë nëpër të cilën duhet të kalojë çdo lojtar. Trashëgimia e tij përfshin breza të tërë. Dhe kështu do të jetoni. Sot dhe gjithmonë, ne do t’ju festojmë. Faleminderit Pele. U prefsh në paqe”.