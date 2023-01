Rreth 180 njerëz vriten çdo vit/ Paralajmërimi i ri nga ekspertët: Mos bëni dush kur bie rrufe, ja arsyeja që mund t’ju marrë jetën menjëherë

Pemët fillojnë të lëkunden, qielli errësohet dhe befas e dëgjon zhurmën e largët të bubullimës. Ky është sinjali juaj se rreziku i mundshëm është në rrugë. Rrufeja mund të kalojë nëpër hidraulik, kështu që mos bëni dush ose lani duart ose enët gjatë një stuhie. Mos e injoroni atë tingull, sepse aty ku ka bubullima ka vetëtima dhe rrufeja mund të vrasë ose sakatojë në mënyra që nuk do ta prisnit. Kjo përfshin kur jeni në dush, vaskë apo edhe duke larë enët.









Meqenëse rrufeja mund të udhëtojë përmes hidraulikës, “është më mirë të shmangni ujin gjatë një stuhie. Mos bëni dush, mos lani, lani enët ose lani duart”, thekson Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, raporton CNN HEALTHY.

“Rreziku i rrufesë që udhëton nëpër hidraulik mund të jetë më i vogël me tuba plastikë sesa me tuba metalikë. Sidoqoftë, është më mirë të shmangni çdo kontakt me hidraulikun dhe ujin e rrjedhshëm gjatë një stuhie rrufeje për të zvogëluar rrezikun për t’u goditur, “shtoi CDC.

Ky nuk është i vetmi rrezik kur je brenda. Qëndroni larg verandave dhe ballkoneve, mos iu afroni dritareve dhe dyerve dhe “MOS u shtrini në dysheme betoni ose mbështetuni pas mureve prej betoni”, tha agjencia.

Gjithashtu, “MOS përdorni asgjë të lidhur me një prizë elektrike, të tilla si kompjuterë ose pajisje të tjera elektronike”, tha CDC.

“Qëndroni larg telefonave me kabllo. Telefonat celularë dhe telefonat pa tela janë të sigurta … nëse nuk janë të lidhur me një prizë përmes një karikuesi.”

Një bubullimë ndodh kur rrufeja godet, duke ngrohur ajrin rreth bulonit deri në “deri në 50,000 gradë Fahrenheit, 5 herë më e nxehtë se sipërfaqja e diellit”, tha Shërbimi Kombëtar i Motit.

“Menjëherë pas ndezjes, ajri ftohet dhe tkurret shpejt. Ky zgjerim dhe tkurrje e shpejtë (krijon) valën e zërit që ne e dëgjojmë si bubullimë.”

Rrufeja mund të vrasë në shumë mënyra. Një goditje e drejtpërdrejtë është më shpesh fatale, tha CDC, por lëndime të tilla si trauma e hapur, lezione të lëkurës dhe djegie, si dhe lëndime të trurit, muskujve dhe syve mund të ndodhin nga prekja e një makine ose objekti metalik të goditur nga rrufeja. Rryma gjithashtu mund të kalojë nëpër tokë, të kërcejë nga një person ose objekt, apo edhe të rrjedhë nga objektet pranë tokës.

Mund të llogarisni distancën midis jush dhe rrufesë, por bëjeni nga një vend i sigurt që të mos goditeni, këshilloi shërbimi i motit.

Shumica e vdekjeve dhe lëndimeve ndodhin kur njerëzit janë jashtë, veçanërisht gjatë muajve të verës pasdite dhe mbrëmje, sipas CDC. Rreth 180 njerëz në vit lëndohen nga rrufeja dhe 10% e njerëzve të goditur nga rrufeja vdesin çdo vit. Ata që punojnë jashtë, veçanërisht në juglindje janë në rrezik më të lartë.

Florida dhe Teksasi kanë numrin më të madh të vdekjeve të lidhura me rrufetë, shtoi CDC.