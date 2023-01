Sëmundja e Alzheimerit: Gjenet ‘djallëzore’ që shkaktojnë inflamacion dhe sëmundje

Një shënues i inflamacionit si ai i gjetur në infeksionet virale duket se është i ngritur në sëmundjen e Alzheimerit dhe një tjetër çrregullim të rrallë të trurit Paraliza Progresive Supranukleare ( sëmundja PSP ose sindroma Richardson) sipas studiuesve të Qendrës së Shkencave Shëndetësore të Universitetit të Teksasit (UT). Gjetjet u publikuan në Science Advances.









“Ne kemi identifikuar një nxitës të ri të inflamacionit të trurit në këto çrregullime neurodegjenerative,” tha autorja e studimit Dr. Elizabeth Ochoa e Shkollës UT të Shkencave Biomjekësore në San Antonio.

Sëmundjet neurodegjenerative si sëmundja e Alzheimerit dhe PSP karakterizohen nga depozita toksike të proteinës tau në tru. Hulumtimet aktuale kanë treguar se gjenet që shprehin proteinën tau në një mënyrë joortodokse (d.m.th., ato dublikohen ose kërcejnë në pjesë të tjera të gjenomit) gjithashtu formojnë një spirale të ARN-së aberrante që imiton nxitjen e inflamacionit të parë në infeksionet virale.

Gjenet e transferueshme përfaqësojnë një epokë të re interesi në studimin dhe kuptimin e sëmundjes së Alzheimerit. Hulumtimi ynë ofron të dhëna të reja se si këto gjene aktivizojnë sëmundjen në kombinim me aftësinë e saj për t’u transferuar në pjesë të tjera të gjenomit”, shpjegon Dr. Ochoa dhe thekson se këto ARN me dy vargje trajtohen nga sistemi imunitar si virus. edhe pse gjenet që ndërrohen janë pjesë e gjenomit normal.

Studiuesit zbuluan akumulimin e ARN-së me dy vargje pas vdekjes në indet e trurit të pacientëve me sëmundjen Alzheimer dhe sëmundjen PSP, por edhe në trurin e minjve, si dhe në modelet eksperimentale të mizave të frutave me akumulim patologjik të proteinës tau.

“Ne gjetëm depozita të konsiderueshme të ARN-së me dy zinxhirë në astrocite, të cilat janë një klasë e qelizave të sistemit nervor që mbështesin neuronet, rregullojnë neurotransmetuesit dhe ruajnë integritetin e barrierës gjaku-tru. Në plakje dhe sëmundje, astrocitet i përgjigjen dëmtimit dhe shqetësimeve të mjedisit neuronal. Gjetjet tona hapin horizonte të reja për të kuptuar biologjinë e astrociteve dhe rolin e tyre në kontrollin e elementeve të transpozueshme të gjenomit”, shpjegon Dr. Bess Frost, një profesor në Departamentin e Kërkimit të Çrregullimeve Neurodegjenerative në UT dhe autori kryesor i studimit.

Humbja e neuroneve është progresive në sëmundjen e Alzheimerit dhe sëmundje të tjera neurodegjenerative.

Një fushë e rëndësishme e kërkimit është të kuptuarit e të gjithë aktivitetit të molekulave toksike, duke përfshirë ARN-të me dy zinxhirë që janë një nënprodukt i gjeneve të transferuara.