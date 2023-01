Supermodelja e viteve 90’ Tatiana Patitz është gjendur e vdekur në apartamentin e saj

Tatiana Patitz, modelja e njohur e viteve ’90 është ndarë nga jeta në moshën 56-vjeçare.

Lajmin për vdekjen e supermodeles së njohur të Vogue e ka bërë të ditur agjenti i saj. Megjithatë, shkaku i vdekjes së saj nuk është bërë i ditur.

Supermodel Tatjana Patitz, who appeared in the Freedom ’90 video and on many Vogue covers, has died. She was 56. https://t.co/6H8ONJxcw2

— Vogue Magazine (@voguemagazine) January 11, 2023