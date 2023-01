ÇMENDURI/ Debutimi i Cristiano Ronaldos kundër Messi-t, 2 milionë kërkesa për bileta

Në kufijtë e çmendurisë! Plot 2 milionë tifozë arabë kërkojnë të ndjekin nga shkallët e stadiumit ndeshja mes Al Nassr dhe PSG që do të zhvillohet në datën 19 janar në Riad.









ESPN bën me dije se dueli që vendos përballë Kristiano Ronaldon dhe Mesin ka thyer çdo pritshmëri për sa i përket interesimit për biletat.

Kristiano Ronaldo nuk ka debutuar ende me ekipin e ri, Al Nassr, teksa për herë të parë do zbresë në fushë në përballjen miqësore me PSG që luhet në “Mrsool Park”. Një duel ikonik mes Ronaldos dhe Mesi, teksa vlen të theksohet se kapaciteti maksimal i stadiumit është 25 mijë vendesh.