COVID-19/ 23 infektime dhe asnjë humbje jete në 24 orët e fundit

Ministria e Shëndetësisë ka bërë publik bilancin lidhur me infektimet nga COVID-19, ku mësohet se kanë rezultuar pozitivë vetëm 23 qytetarë e asnjë humbje jete në 24 orët e fundit.









Sakaq gjatë 24 orëve, janë shëruar 32 qytetarë duke e çuar numrin e të shëruarve në 329,206 që nga fillimi i epidemisë.

Njoftimi i plotë:

Ministria e Shëndetësisë: 585 testime, 23 qytetarë të infektuar, nuk ka asnjë humbje jete dhe 32 të shëruar në 24 orët e fundit

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtes Sociale i bën thirrje qytetarëve të mos neglizhojnë vaksinimin anticovid dhe vaksinimin kundër gripit, për të forcuar mbrojtjen ndaj viruseve gjatë sezonit të dimrit. Vaksinimi anticovid dhe i gripit kryhet në qendrat shëndetësore në të gjithë vendin. Vaksinat reduktojnë mundësinë e infektimit dhe shmangin në shkallë të lartë hospitalizimet dhe fatalitetet.

Ju informojmë për situatën e Covid19 në 24 orët e fundit: Janë kryer 585 testime, nga të cilat kanë rezultuar pozitivë me COVID19, 23 qytetarë, në Bashkitë:10 në Tiranë, 4 në Fier, 3 në Vlorë, nga 1 qytetarë në Patos, Lushnje, Selenicë, Himarë, Delvinë, Gjirokastër. Janë 239 qytetarë aktivë me Covid19 në të gjithë vendin.Aktualisht në Spitalin Infektiv po marrin trajtim 2 pacient. Në 24 orët e fundit nuk ka asnjë humbje jete me SarsCov2.

Janë shëruar 32 qytetarë gjatë 24 orëve të fundit, duke e çuar numrin e të shëruarve në 329,206 që nga fillimi i epidemisë.

Statistika ( 12 Janar 2023)

Raste të reja ditore 23

Të shëruar në 24 orë 32

Të shtruar në spitale 2

Humbje jete në 24 orë 0

Testime ditore 585

Testime totale 2,024,180

Raste pozitive 333,041

Raste të shëruara 329,206

Raste Aktive 239

Humbje jete 3,596

Shpërndarja gjeografike e rasteve aktive sipas qarqeve:

Tiranë 156

Fier 28

Vlorë 26

Berat. 9

Shkodër 6

Gjirokastër. 5

Durrës. 3

Lezhë. 3

Dibër. 2

Elbasan. 1