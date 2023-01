Djegie lëkure, dëmtime në dorë/ Zbardhet akt-ekspertimi për dy ushtarakët e sulmuar në uzinën e Gramshit nga rusi i akuzuar për spiunazh

“BalkanWeb” ka siguruar akt-ekspertimin mjeko-ligjor për dy ushtarakët e sulmuar nga shtetasi rus Mikhail Zorin në uzinën e Gramshtit.









Gazetarja Klodiana Lala raportoi për “BalkanWeb” se Prokuroria e cila është duke hetuar për spiunazh dhe dy vepra të tjera penale i ka bërë një pyetje Institutit Mjeko-Ligjor për dëmtimin e dy ushtarakëve.

Mjekut ligjor i është kërkuar se: Çfarë dëmtimesh konstatoheshin në trupin e shtetasit Ardjan Xhaka, me çfarë mjeti ishin shkaktuar ato dhe në çfarë kategorie hynin këto dëmtime?

Me shkresën nr. 735 të Institutit të Mjekësisë Ligjore në aktin e ekspertimit mjeko-ligjor nr.735 për shtetasin Ardian Xhaka bazuar në ekzaminimin objektiv, kartelën klinike të QSUT Tiranë, janë konstatuar djegie e shtresës sipërfaqësore të lëkurës, dhimbje koke, shikim të turbullt dhe skuqje e tharje fyti. Këto dëmtime janë shkaktuar nga ekspozimi me gaz (Sprajt). Dëmtimet e shkaktuara hyjnë në kategorinë e atyre dëmtimeve të cilat kanë sjellë për pasojë humbjen e aftësisë së përkohshme në punë në masën 9 ditë.

Në datë 20 gusht 2022 i është kërkuar mjekut ligjor se çfarë dëmtimesh konstatoheshin në trupin e shtetasit Aldo Bici, me çfarë mjeti ishin shkaktuar ato dhe në çfarë kategorie hynin këto dëmtime.

Me shkresën nr.736 Instituti i Mjekësisë Ligjore në aktin e ekspertimit mjeko-ligjor nr.736 për shtetasin Aldo Bici bazuar në ekzaminimin objektiv, kartelën klinike të QSUT Tiranë, janë konstatuar: A dhimbje koke, shikim të turbullt e tharje fyti. B- ekimozë dhe shembje e indeve të buta të dorës së djathtë. Këto dëmtime për pikën A janë shkaktuar nga ekspozimi me gaz (sprajt). Ndërsa dëmtimet për pikën B janë shkaktuar me mjet të fortë mbretës. Dëmtimet e shkaktuara hyjnë në kategorinë e atyre dëmtimeve të cilat kanë sjellë për pasojë humbjen e aftësisë së përkohshme në punë në masën mbi 9 ditë.

Kjo do të thotë se ndaj Zorin mund të ngrihet dhe akuza e plagosjes me dashje.

Prokuroria e Elbasanit po zhvillon hetime për disa vepra penale, një prej tyre ajo e spiunazhit pasi është zbuluar se janë fotografuar objekte të rëndësisë kombëtare.