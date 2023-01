Eurostat: Rritja e kostos së jetesës shqetëson 9 nga 10 evropianë

Rritja aktuale e kostos së jetesës shqetëson më shumë se nëntë në 10 evropianë dhe pothuajse gjysma e popullsisë tashmë është prekur, sipas hulumtimit të kryer në emër të Parlamentit Evropian. Rreth 93 për qind e të anketuarve thanë se janë të shqetësuar për rritjen e kostos së jetesës, me 46 për qind që thonë se standardi i tyre i jetesës tashmë është ulur dhe 39 për qind presin të preken prej tij në të ardhmen.









Një total prej 45 për qind thanë se aktualisht ka disa, ose vështirësi të mëdha në jetë me të ardhurat në familje. Në dhjetor, inflacioni në eurozonë arriti në 9.2 për qind, njoftoi agjencia statistikore e Bashkimit Evropian, Eurostat. Probleme të tjera të mëdha për qytetarët e BE-së janë varfëria dhe përjashtimi social (82 për qind), ndryshimet klimatike (81 për qind), zgjerimi i luftës në Ukrainë (81 për qind) dhe rreziku i një incidenti bërthamor (74 për qind), raporton Albania Daily News.

Të anketuarit thanë se ishin kryesisht të pakënaqur me atë që BE dhe qeveritë kombëtare kishin bërë për të zgjidhur krizën. Një total prej 64 për qind thanë se nuk ishin të kënaqur me reagimin e qeverisë së tyre kombëtare dhe 56 për qind me masat e marra në nivel të BE-së. Megjithatë, shtatë nga 10 evropianë e miratojnë mbështetjen financiare, ushtarake dhe ekonomike të BE-së për Ukrainën.

Rezultatet e studimit bazohen në më shumë se 26.000 intervista të kryera në tetor dhe nëntor në 27 vende anëtare të BE-së.