Këto 5 shenja të Horoskopit kanë lindur për t’u bërë yje televizioni

Çdo shenjë është në gjendje të ofrojë vlera argëtuese dhe të nxisë drama në mënyrën e vet, por këto shenja të horoskopit kanë lindur për tu bërë yje të televizionit.









Dashi

Dashi liderë të lindur në natyrë dhe nuk kanë frikë të thonë mendimet e tyre ose të ndjekin impulset e tyre – pavarësisht se sa drama fillojnë në proces. Këto shenja zjarri me temperament të shpejtë mund të jenë paksa kokëfortë, gjë që në një ambient televiziv realiteti, sjell potencialin për shumë momente argëtuese konfrontimi. Dashi është gjithashtu një nga shenjat më konkurruese të zodiakut , kështu që nëse ka një çmim ose titull për t’u fituar deri në fund të shfaqjes, mund të vini bast se ata do t’i tërheqin të gjitha ndalesat në udhëtimin e tyre drejt majës.

Binjakët

Binjakët janë të gjithë për komunikim dhe ata absolutisht duan të flasin. Këta individë shumë kureshtarë janë të shkëlqyeshëm në nxjerrjen e informacionit nga njerëzit dhe nuk kanë frikë të bëjnë pyetje me shpresën për të ngopur kureshtjen e tyre të pafundme. Natyrisht, kjo do të thotë që Binjakët kanë tendencë të fitojnë edhe shumë thashetheme për të ndarë. Ata përfaqësohen nga binjakët kozmikë për një arsye – pasi ato mund të shkaktojnë dyfish shqetësimin e pothuajse çdo shenje tjetër.

Luani

Të sunduar nga vetë dielli, Luanët me sy yje kanë lindur për qendër të vëmendjes. Këto shenja të ndezura të zjarrit e duan absolutisht vëmendjen dhe ato lulëzojnë kur janë në gjendje të zënë skenën qendrore – duke i bërë ato veçanërisht të përshtatshme për TV realitet dhe industrinë e argëtimit në përgjithësi. Këta luanë kozmikë në përgjithësi kanë personalitete të përbashkëta dhe të pëlqyeshme, por ata gjithashtu kanë një shije të madhe për dramë. Prisni shfaqje tejet të larta dhe reagime teatrale edhe për shqetësimet apo mosmarrëveshjet më të vogla.

Shigjetari

Shigjetarët janë kafshët me shpirt të lirë të zodiakut dhe personalitetet e tyre me fat sjellin energji gazmore dhe festive në çdo situatë. Këto shenja zjarri që duan argëtim janë gjithmonë në kërkim të aventurave, përvojave të reja dhe mundësive për të zgjeruar horizontet e tyre – kështu që dërgimi në një vend të largët ose përzierja me shumë njerëz të rinj do të ishte emocionuese për ta. Shigjetarët janë gjithashtu spontanë ndaj një gabimi dhe vendimet e tyre të momentit gjithmonë i mbajnë njerëzit në këmbë. Nuk ka kurrë një moment të mërzitshëm me një Shigjetar në foto, kjo është arsyeja pse ata mund të bëjnë shtesa kaq argëtuese në një kastë të shfaqjeve televizive realitet.

Peshqit

Peshqit janë njerëz thellësisht empatikë që priren të thithin energjinë e të gjithëve rreth tyre, për mirë ose për keq, gjë që sigurisht mund të shtojë një element interesant në një reality show televiziv. Këto shenja uji me zemër të butë i ndiejnë emocionet e tyre thellë dhe ndonjëherë mund të bëhen paksa të tepruar nëse mendojnë se dikush po tregohet i keq ose gjykues ndaj tyre. Thënë kështu, sjelljet e tyre ëndërrimtare të kombinuara me ndjeshmërinë e tyre me lëkurë të hollë u japin atyre potencialin për të qenë anëtarë shumë argëtues të çdo serie realiteti./Psikologjia