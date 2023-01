‘Një ujkonjë si unë nuk është për djem si ti’/ Shakira nxjerr këngën e re dhe ‘masakron’ Piquen: Ndërrove Ferrarin me Twingon

Këngëtarja e njohur, Shakira ka publikuar këngën e saj më të re e cila mesa duket është një ‘sulm’ për ish-partnerin e saj, Gerard Piqué.









Në tekstin e këngës, këngëtarja shpreh referencat e saj për ish-in dhe partneren e tij aktuale, Clara Chía.

Ajo që bie në sy është se fjalët e këngëtares kolumbiane janë të një tallje e plotë e ish-futbollistin të cilin nuk ngurron ta ngacmojë për një lidhje me një vajzë më të re.

Ky është teksti i plotë i këngës së re:

Për djem si ju, uh-uh-uh-uh, oh oh oh oh,

Më falni, kam kapur tashmë një aeroplan tjetër,

nuk do të kthehem këtu, nuk dua një zhgënjim tjetër.

dhe kur unë kisha nevojë për ty,

jepje versionin tënd më të keq.

Më fale fëmijë, ka kaluar një kohë,

se duhet ta kisha hedhur atë mace,

një ulkonjë si unë nuk është për një fillestar.

Një ulkonjë si unë nuk është për djem si ju, uh-uh-uh-uh,

Unë isha shumë e madhe për ty,

kjo është arsyeja pse ti je me dikë si ti, uh-uh-uh-uh, oh, oh.

as nëse ti qan apo më lutesh,

e kuptova që nuk kanë faj që të kritikojnë,

unë bëj vetëm muzikë, më falni që ju spërkata.

Më ke lënë si komshi të vjehrrës,

Ai ka emrin e një njeriu të mirë,

por qartë nuk është ashtu siç tingëllon.

Nga dashuria në urrejtje ndan një hap,

të uroj suksese me zëvendësuesen time të supozuar.

Unë as nuk e di se çfarë të ka ndodhur,

ti je aq i çuditshëm sa nuk të kuptoj.

ti këmbeve një Ferrari me një Tëingo,

këmbeve një Rolex me një Casio

Po ecni shpejt, ju sugjeroj paksa më ngadalë,

Në fotot e dikurshme ndihem peng,

por gjithçka është në rregull për mua.

Një ulkonjë si unë nuk është për djem si ju, uh-uh-uh-uh,

Unë isha shumë e madhe për ty,

kjo është arsyeja pse tani je me dikë si ti, uh-uh-uh-uh.