Politika e Japonisë dhe ekuilibri strategjik në Azi/ Analiza: Sunak dhe Kishida krijojnë lidhje më të forta ushtarake!

Rishi Sunak dhe Fumio Kishida po krijojnë lidhje më të ngushta ushtarake mes Britanisë dhe Japonisë.









“The Times” në një analizë të gjatë shkruan se dy vendet pritet edhe rrisin buxhetin për mbrojtjen ushtarake.

Në Londër, Rishi Sunak dhe homologu i tij japonez Fumio Kishida nënshkruan një marrëveshje për të zyrtarizuar trajnimin e përbashkët , stërvitjet ushtarake dhe vizitat e trupave japoneze në Britani dhe anasjelltas. Por çfarë përbëjnë në praktikë ndryshimet në politikën e sigurisë së Japonisë dhe çfarë ndryshimi do të sjellin ato në ekuilibrin strategjik në Azi?

Në teori, ndryshimi që po ndodh është i madh dhe historik. Që nga lufta, politika japoneze e sigurisë ka qenë e ngrirë nga monumenti i madh i pandryshueshëm në zemër të shoqërisë japoneze, kushtetuta e vendit të pasluftës. Për shumë japonezë në periudhën e menjëhershme të pasluftës, kushtetuta, e vendosur në vitin 1946 nga forcat pushtuese të SHBA-së, ishte një dokument i çmuar, pothuajse i shenjtë.

Neni 9, i cili ndalon përdorimin e luftës në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërkombëtare dhe ruajtjen e potencialit “tokësor, ajror dhe detar”, u shoqërua me ndjenjat e rraskapitjes dhe neverisë nga teprimet dhe mizoria e luftës së gjatë. Në vitin 2015, Japonia “riinterpretoi” kushtetutën, duke i dhënë vetes të drejtën për të dërguar SDF jashtë shtetit për të luftuar së bashku me aleatët e tyre. Muajin e kaluar qeveria e Kishidës njoftoi se do të marrë pjesë në një projekt të përbashkët, me Britaninë dhe Italinë, për të zhvilluar një “avion luftarak të ardhshëm”.

Ajo do të rrisë buxhetin e mbrojtjes në 2 për qind, standardin e NATO-s, deri në vitin 2027 dhe do të shpenzojë një pjesë të parave për raketa me rreze të gjatë të afta për “kundërsulm” kundër bazave raketore në Kinë ose Korenë e Veriut. Sondazhet tregojnë se megjithëse publiku japonez është i shqetësuar për Kinën dhe Korenë e Veriut dhe beson në një mbrojtje më të fortë, shumë mbeten të kujdesshëm në lidhje me rrezikimin e jetëve japoneze në angazhimet ushtarake në botën më të gjerë.