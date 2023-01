Temperaturat ulen nën minus/ Çfarë të pritet të ndodhë me motin ditën e nesërme

Temperaturat pritet që të ulen nën minus ditën e nesërme, duke kapur vlerën -4 gradë Celsius.









Sipas parashikimit nga meteorologët, vendi do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme ku gjatë orëve të para të mëngjesit dhe mbrëmjes, do të ketë dhe mjegullina.

Mjegulla e dendur do të jetë prezente në orët e mëngjesit ndërsa në zonat malore do të ketë dhe akull në rrugë.

Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i veriut me shpejtësi 1-7m/s, hera-herës në bregdet era fiton shpejtësi deri në 12m/s. Valëzimi në dete i forcës 1-2 ballë.

Temperaturat parashikohen:

në zona malore -4 deri 4°C

në zona e ulëta -3 deri 14°C

në zona bregdetare 2 deri 13°C