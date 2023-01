 I vendosur për t’i fituar zemrën Kiarës/ Luizi kërkon ndihmën e fansave: Ju lutem nga të gjithë ju…

Këngëtari Luiz Ejlli vazhdon mos të dorëzohet para dashurisë që ka për moderatoren, Kiara Tito edhe pse ditën e djeshme ajo i tha se nuk dëshiron të ketë asgjë me të.









Gjatë një bisede me banorët, Luizi i ka bërë kërkesë fansave të tij që një votë ta çojnë për Kiarën pasi nuk mund të qëndrojë dot pa të në shtëpinë e BBVIP.

“Arbana ka thënë që nga një telefon mund të votosh 3 herë. Unë kërkoj nga gjithë fansat e mi, që 2 vota të mi japin mua dhe 1 Kiarës. Them 2 për vete sepse unë jam më i rrezikuari. Nuk mund të qëndroj këtu nëse del Kiara. Si do të rrija pa atë që dua brenda?”, ishte kërkesa e Luizit për fansat gjatë kohës që bisedonte me Armaldon dhe Diola Dostin.