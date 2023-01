‘Bosët e Tiranës avancojnë falë mafias italiane’/ Bandat shqiptare trafikun e drogës në SHBA dhe Europë

Jo vetëm vjedhjet dhe prostitucioni, falë çmimeve të ulëta, mafia shqiptare mbetet protagoniste e padiskutueshme e trafikut të drogës.









Prostitucioni, pastrimi i parave, vjedhjet dhe trafiku i drogës, për mafian shqiptare, vështirësitë e shkaktuara nga hetimet antimafia të viteve ’90, janë vetëm një kujtim i largët. Falë një strukture të ngjashme me atë të Ndranghetës, të përbërë nga pak të penduar dhe degëzime të shumta në po aq territore, mafia shqiptare ka arritur të diversifikojë investimet e saj në Shtetet e Bashkuara, në Evropë, në Itali, ku falë konsolidimi i marrëdhënieve me organizatat kryesore kriminale, ka arritur të ngjit majat në një mënyrë që Vincenzo Musacchio, kriminolog, jurist dhe bashkëpunëtor i RIACS ( Instituti Rutgers për Studime Anti-Korrupsion ), e ka përcaktuar si “e pandalshme ” dhe – siç raporton gazeta “La Verità ”- detyroi prokurorin kombëtar antimafia, Giovanni Melillo, të shkonte në Tiranë për të krijuar marrëdhënie ndërkombëtare të dobishme për luftimin e krimit të organizuar së bashku me prokurorin special shqiptar, raporton ANTIMAFIA.

“Mafia e Tiranës ka lëvizur sasi të mëdha kokaine dhe heroine përmes bashkëpunimit të bashkatdhetarëve të pranishëm në vend, në Amerikë dhe në shtete të tjera të Europës, veçanërisht në Holandë”, shpjegoi Dia (Drejtoria e Hetimit Antimafia). Kjo mafie ka arritur të kualifikohet si veçanërisht e besueshme edhe falë çmimeve konkurruese në trafikun e drogës të cilat kanë favorizuar marrëdhëniet me organizatat kriminale italiane”.

Kjo ka bërë që të hyjë mirë në kanalet e ndërveprimit me ‘Ndranghetën dhe, përmes një bashkëpunimi të frytshëm me klanin kalabrez të Belloccostë Rosarno-s, në tregun aktual të drogës në provincën e Milanos. Për më tepër, ende në Lombardi, në Varese, 100 mijë euro të ardhura kriminale u sekuestruan në shtëpinë e dy trafikantëve shqiptarë të drogës, ndërsa në Liguria, shpjegoi drejtori i Dia -s, Maurizio Vallone, “Mafia shqiptare ka kontraktuar trafikun e drogës të ‘Ndranghetës”. Në Modena dhe Reggio Emilia, mafia shqiptare arriti të importonte ‘lumenj’ droge nga Holanda nëpërmjet korrierëve që e fshehën drogën në makinat e tyre, ndërsa në Venecia arritën të menaxhonin trafikun e drogës në qendrën historike të qytetit. Këto janë elemente që, të marra së bashku, demonstrojnë përhapjen e mafies shqiptare, e cila, duke filluar nga Pulia në vitet 1990, arriti të zgjerohej me sukses në pjesën tjetër të Bel Paese.

Interesat e përbashkëta dhe alarmi ‘i padëgjuar’ i Gratterit se “Mafia Gargano-Foggia dhe bashkëinteresat e mafias shqiptare tregojnë realitetet kriminale të lidhura me Camorra, ‘Ndrangheta’ dhe Cosa nostra” – shpjegoi Dia. Ai shtoi se; ka pasur infiltrime të shumtë në të gjithë sektorët më të ekspozuar ndaj rrezikut të pastrimit të parave me origjinë të paligjshme, si rishitja e makinave të përdorura, menaxhimi i klubeve të natës dhe vendeve argëtuese ose ato që lidhen me sektorin e ndërtimit, blerja e mjeteve tregtare. aktivitetet, prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë elektrike, gazit dhe ujit, menaxhimin e mbetjeve si dhe sektorë të lidhur me ekonominë e gjelbër”. Një laborator kriminal veçanërisht i zellshëm, i cili, përveç pastrimit të parave dhe trafikut të drogës, është bërë edhe protagonist i padiskutueshëm i krimeve të lidhura me prostitucionin dhe vjedhjet falë sulmeve të shumta ndaj transportuesve të blinduar dhe qendrave tregtare.

“Për të paktën tre vjet kam thënë se në Evropë ka një mafia që po shfaqet, ajo shqiptare -përsëriti Nicola Gratteri. Shqipëria është një vend i prirur për ryshfet ndaj zyrtarëve publikë. Nëse më pas largohem nga Shqipëria dhe tashmë kam fuqi ekonomike, mund të forcohem edhe si mafia ndërkombëtare”.

“Në agim do të humbas”, ky është titulli i filmit të vlerësuar edhe nga “Los Angeles Film Festival” si filmi më i mirë italian i vitit 2021. Filmi krenohet me prodhimin e “Henea Production”, nga Daniele Muscariello, i cili sipas magjistratëve antimafia u zbulua se ishte i përfshirë në marrëdhënie me disa trafikantë shqiptarë të drogës si Elvis Demce dhe Ermal Arapaj.

Në një lidhje me Fabiola Cimminella, një ish-pjesëmarrëse e shfaqjes së realitetit Canale 5 “Ishulli i tundimit”, Muscariello, marsin e kaluar, në fakt përfundoi në arrest shtëpiak për pastrim parash me familjet D’Amico-Mazzarella Camorra, të udhëhequr nga bosi Salvatore. Sipas aktakuzës, falë Daniele Muscariello-s, paratë e përfituara nga aktivitetet kriminale të klanit napolitan u ‘pastruan’ si falë aktiviteteve të lidhura me kompaninë e prodhimit të filmit Muscariello, ashtu edhe falë një kompanie vere në Monte Porzio Catone.

“Ne kemi marrëdhënie të rëndësishme. Ata më kanë arrestuar katër herë, por më pas shkoj në shtëpi”, tha Muscariello gjatë një bisede telefonike të përgjuar nga hetuesit. Sipas prokurorëve, bashkë me shqiptarët, Muscariello po planifikonte edhe një rrëmbim për qëllime zhvatjeje. Projekti – raporton gazeta “La Verità” – do të dilte nga një koleksion mjedisor që zhvillohej në shtëpinë e Elvis Demçes, në atë kohë në arrest shtëpie. Gjatë bisedës së përgjuar, Demçe, duke folur për ‘biznes’ me Muscariello-n dhe showgirl- in Fabiola Cimminella, përsëriti: “Harrojini financimet, po marrim një magazinë për t’i mbyllur”, ndërsa shtoi se; “Ata po vijnë të bëjnë një kontratë pune”, duke iu referuar një sipërmarrësi që punon në sektorin e skelave. “Ne, për t’i trembur dhe për të mos i vrarë, godasim njërin në këmbë, tjetrin e bëjmë të ‘zhduket’”.

Sipas hetuesve, Muscariello përfaqësonte “një pikë të qëndrueshme për aktivitetet e pastrimit të parave” të kryera nga mafia shqiptare; një referencë e cila me kalimin e kohës padyshim është kthyer në një mjet të aftë për të konsoliduar më tej veprimtarinë e mafies shqiptare në Itali.