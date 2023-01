Çfarë na mëson Tukididi për luftën, politikën dhe gjendjen njerëzore

Historiani i lashtë grek i Luftës së Peloponezit, i cili jetoi pothuajse 2500 vjet më parë, bën titullin e vëllimit të ri të spikatur të Graham Allison, Destinuar për luftë: A mundet Amerika dhe Kina të shpëtojnë nga kurthi i Thucydides?









Historiani i madh e meriton këtë sepse analiza e tij për shkaqet e luftës së lashtë midis athinasit dhe spartanëve ofron dilemën thelbësore të librit të Allison: A mund të shmangin shtetet luftën katastrofike kur një fuqi në rritje fillon të sfidojë kontrollin e një shteti dominues? Përgjigjja pesimiste e Tukididit duket se është “Jo”: Lufta ishte e pashmangshme, na thuhet, kur Athina, fuqia emergjente, kundërshtoi supremacinë e Spartës 2500 vjet më parë. Allison ofron vetëm një këndvështrim pak më optimist (“Lufta ka më shumë gjasa se jo”) në analizimin e sfidës në rritje të Kinës ndaj pozicionit dominues të Amerikës në nivel global.

Shtëpia e Bardhë e Trump thuhet se është e fiksuar pas Thucydides, falë në masë të mirë për Allison. Por zyrtarë të lartë të administratës si Këshilltari i Sigurisë Kombëtare H. R. McMaster i kanë marrë prej kohësh seriozisht idetë e shkrimtarit antik, edhe nëse disa mendojnë se ai e keqkupton atë që Thucydides po thotë në të vërtetë.

Dhe tani edhe Wonder Woman ka emrin e Thucydides në buzët e saj: Në filmin e fundit superhero-blockbuster, personazhi titullar dhe një aktor i referohen historianit në një skenë dramatike (gabimisht, siç rezulton, pasi një citim i atribuohet gabimisht atij.)

E gjithë kjo vëmendje, serioze dhe pa kuptim, ngre pyetjen: Çfarë mund të mësojmë vërtet nga Tukididi, një shkrimtar që jetoi mbi dy mijëvjeçarë më parë, për marrëdhëniet e pushtetit sot? Shumë pak, sipas mendimit tim, por jo domosdoshmërisht në mënyrën se si njerëzit duan.

Sigurisht, ky moment nuk është hera e parë që ekspertët modernë të politikave i drejtohen Thukididit për njohuritë e tij. Njohësit kanë njohur prej kohësh dobinë e historisë së tij. Për të marrë një shembull të spikatur, gjatë Luftës së Ftohtë flitej shumë për botën bipolare të Tukididit. Amerika u hodh shpesh në rolin e Athinës, sepse të dyja ishin demokraci, ndërsa Sparta e militarizuar, oligarkike luhej nga Bashkimi Sovjetik. Por ky analogjizim i ktheu gjërat mbrapsht në terma strategjikë: Sparta (ashtu si Shtetet e Bashkuara) udhëhoqi një aleancë të shteteve aleate relativisht të lira dhe të cenueshme, të cilët kërkuan nga ajo mbrojtje kundër një fuqie imperiale represive. Ndërkohë, Athina (ashtu si Bashkimi Sovjetik) kontrollonte “aleatët” e saj me forcë ose frikësim, duke shkaktuar një ankth të madh në koalicionin kundërshtar.

Por pavarësisht, ky krahasim tërheqës bipolar ngjalli frikën se lufta “e pashmangshme” e përshkruar nga Thukididi në kohën e tij do të nënkuptonte Luftën e Tretë Botërore për të gjithë ne.

Për fat të mirë, nuk doli kështu.

Kjo më çon në pikën time të parë në lidhje me përdorimin e duhur të historisë së Tukididit: Kini kujdes për analogjitë që shihni. Vizioni bindës i Tukididit për Luftën e Peloponezit, me shkaqet, luftëtarët dhe aleancat e saj të përcaktuara me përpikëri, e bëjnë të lehtë gjetjen e paraleleve më vonë në histori, deri në ditët e sotme. Qartësia e Tukididit për marrëdhëniet e pushtetit dhe sjelljen njerëzore në kohë konflikti u jep lexuesve të tij të gjitha mjetet që u nevojiten për të parë modele më të mëdha në punë që ata mund t’i identifikojnë me ngjarjet në kohën e tyre. Vetë Tukididi parashikoi dobinë e punës së tij. Ai thotë se e shkroi jo për t’u argëtuar për momentin, por për të pasur vlerë të qëndrueshme, sepse njerëzit mund ta përdorin atë për të kuptuar qartë ngjarjet e së kaluarës dhe gjithashtu për të kuptuar ngjarjet e së ardhmes, duke qenë se, duke qenë njerëz, gjëra të ngjashme do të ndodhin përsëri.

Por, siç e kemi parë, analogjitë mund të gabohen. Fakti që “gjëra të ngjashme” mund të shfaqen përsëri në çështjet njerëzore (siç shprehet Tukididi) nuk do të thotë se gjithçka në fund del njësoj. Kështu, ndeshja e rrezikshme, dekada e gjatë amerikano-sovjetike nuk rezultoi në luftë katastrofike siç ndodhi përballja Athinë-Sparta. Një analogji e tillë e dështuar nuk do të thotë se Tukididi e kishte gabim, vetëm ata që u përpoqën të prognozonin bazuar në tekstin e tij. Kështu, ne nuk duhet të jemi shumë të etur për të kapur një situatë tjetër strategjike të krahasueshme – sfidën moderne të Kinës ndaj Shteteve të Bashkuara (ekuivalente me sfidën e Athinës ndaj Spartës?) – dhe të përpiqemi të përdorim Tukididin për të parashikuar rezultatin.

Tani, për të qenë i drejtë me Allison, Destined for War nuk shkon aq larg. Ai është më i kujdesshëm. Së pari, si një shkencëtar i mirë politik, ai zgjeron “të dhënat” e tij përtej Tukididit për të përfshirë 16 raste të tjera, gjoja të krahasueshme, të rritjes kundrejt pushteteve të vendosura nga periudha të ndryshme të historisë. Në 12 prej tyre, thotë ai, lufta rezultoi dhe në katër jo. Për më tepër, qëllimi i tij nuk është në të vërtetë të bëjë një parashikim. Përkundrazi, ai dëshiron të përdorë atë që ai e identifikon si “kurthi i Tukididit” – tendenca për shpërthimin e luftërave në rrethana të tilla si sfida në rritje e Kinës ndaj dominimit të SHBA – për t’i vënë amerikanët në roje ndaj rrezikut dhe për të inkurajuar politikëbërësit që të ndërmarrin veprimet e duhura, duke përfshirë duke nisur një rivlerësim strategjik afatgjatë.

E megjithatë rreziku i keqkuptimit të Tukididit mbetet kur ai përdoret në këtë mënyrë, sado me kujdes. Së pari, duhet të kuptojmë se vetë Tukididi nuk flet kurrë për një “kurth”. Ky është një konstruksion modern, jo vetëm nga Allison, por nga Arlene Saxonhouse, kur ajo pohon se, duke lexuar historinë e Tukididit, ne shohim një “Kurth të Pushtetit” të përshkruar, ku shtete si Athina futen në kurth nga ndjekja e tyre e pafundme për pushtet. Por Tukididi nuk e përshkruan kurrë historinë komplekse strategjike të kohës së tij si ndonjë lloj paradigme apo kurthi. Ai kurrë nuk paralajmëron se ky grup rrethanash mund të ndodhë përsëri dhe se ne të gjithë duhet të jemi të kujdesshëm për të në të ardhmen. Të përdorësh historinë e tij sikur e ka bërë rrezikon ta kthejë atë në një lloj loje sallonesh të analogjive potencialisht parashikuese. “Unë shoh Anglinë e shekullit të 19-të në Athinën e lashtë! Jo, Athina është Amerika e shekullit të 21-të! Jo, Sparta është! Më mirë të kemi kujdes – shikoni çfarë ndodhi në Luftën e Peloponezit!”

Atëherë, si duhet ta përdorim Tukididin? A ka historia e tij ndonjë gjë të vlefshme për t’u ofruar mendimtarëve apo politikëbërësve modernë? Sigurisht që po, dhe kjo më çon në pikën time të dytë. Vite pune me Tukididin në klasë dhe si studiues më thoni se ajo që libri i tij mëson më shumë nga të gjitha është ajo që mund ta quajmë ndërgjegje historike. Me këtë nënkuptoj një kuptim të përgjithësuar rreth funksionimit të historisë: çfarë lloj forcash priren të frymëzojnë njerëzit, të drejtojnë politikën, të krijojnë kriza dhe të sjellin (ose parandalojnë) zgjidhjen, me çfarë pasojash për komunitetet njerëzore? Tukididi nuk ishte një profet, as një shkencëtar politik, por një vëzhgues dhe shpjegues i mprehtë i gjendjes njerëzore në konfliktet kolektive. Dhe ne mund të fitojmë shumë mençuri duke studiuar veprën e tij duke pasur parasysh këtë.

Për shembull, kur lexojmë rrëfimin e Tukididit për luftën shkatërruese civile në Korkyra, me vëzhgimet e tij të mprehta për mënyrën se si betejat politike të këtij lloji shtrembërojnë ambiciet dhe normat dhe vetë kuptimin e fjalëve, ka shumë për të mësuar. Tmerri dhe tragjedia e ngjarjeve në Korkyra – miqtë bëhen armiq, të afërmit vrasin të afërmit, një shtet dikur i begatë praktikisht vetëshkatërrohet – e bëjnë rrëfimin e tij tërheqës dhe i japin peshë mendimeve të tij se si mund të ndodhin gjëra të tilla. Bien në sy disa nga vëzhgimet e tij: se ekzistenca e një lufte më të madhe (midis Athinës dhe Spartës) i hapi rrugën Korkyrës dhe, më vonë, qyteteve të tjera të polarizuara për të rënë në dhunë të brendshme; ajo sjellje politike e nderuar më parë si e matur dhe e ndershme bëhet, në këto rrethana, e përbuzur si e pabesë ose frikacake; ajo mizori çoi në kundër-mizori, ndërsa mosbesimi i ndërsjellë e bëri gati të pamundur de-përshkallëzimin. Duke parë të vërtetën në vëzhgimet e Tukididit rreth ngjarjeve në Korkyra (të cilat, në përgjithësi, kujtojnë incidente nga luftëra të tjera civile në kohë dhe vende të tjera) mund të na mësojë shumë për grindjet civile dhe për politikën e gabuar. Kjo na ndihmon të jemi të ndërgjegjshëm historikisht.

Kjo mënyrë e leximit të Tukididit ofron, do të pohoja, një urtësi më të thellë sesa gjuetia e analogjive. (“Oligarkët korkyreanë janë si ata të vijës së ashpër në Iran! Jo, ata janë besnikët në Siri! Dhe populistët korkyreanë duhet të jenë kurdët sirianë! Tani mund të parashikojmë se çfarë do të ndodhë!”)

Konsideroni një shembull tjetër. Një nga pjesët më të njohura të historisë së tij është dialogu Melian, ku Tukididi raporton për një bisedë që u zhvillua midis të dërguarve të një force pushtuese athinase dhe zyrtarëve nga qyteti-shteti i vogël ishull i Melos, të cilin athinasit ishin gati ta sulmonin. Në dialog, Tukididi u paraqet lexuesve të tij një pamje të zymtë të mendësisë perandorake athinase të asaj kohe, duke na vënë gjithashtu në vendin e një komuniteti të cenueshëm që e gjeti veten në rrugën e një komuniteti shumë më të fuqishëm të prirur për ta gëlltitur atë. Melianët kërkojnë që të dërguarit të lihen vetëm, duke iu drejtuar arsyes dhe drejtësisë. Ata pretendojnë një dëshirë për të qëndruar asnjanës në luftën spartano-athinase, pretendojnë se athinasit do të zemëronin perënditë dhe njerëzit nëse i sulmonin dhe paralajmërojnë se spartanët do të ndërhynin në emër të Melianëve. Athinasit, në të kundërt, argumentojnë nga një bazë e pushtetit të zhveshur: Ne do të heqim dorë nga fjalët e zbukuruara të vetë-justifikimit dhe thjesht do t’ju themi se ne jemi të fortë, ju jeni të dobët dhe ju mund të shpëtoni veten vetëm duke na dorëzuar lirinë tuaj tek ne ose ne. do t’ju shtypë. Perandoria jonë u ndërtua duke marrë atë që mundemi dhe kështu do ta ruajmë atë. Oh, dhe perënditë duket se na pëlqejnë shumë mirë. (Dhe mos e mashtroni veten se Sparta vjen për t’ju ndihmuar; është e qartë se nuk do ta bëjnë.)

Kontrasti midis fjalëve të ashpra të athinasit dhe argumenteve të guximshme, shpresëdhënëse dhe të dëshpëruara të Melianëve e bën këtë shkëmbim një nga më të paharrueshëm në historinë e Tukididit. Fakti që melianët, të cilët refuzuan të dorëzoheshin dhe i rezistuan rrethimit athinas për aq kohë sa mundën, pësuan zhdukje në fund nga duart e Athinës (të gjithë burrat e mbijetuar u ekzekutuan, të gjitha gratë dhe fëmijët u shitën në skllavëri) shton dramën dhe mesazhin e episodit. Tukididi e ndjek rrëfimin e tij melian me një përshkrim të gjatë të ekspeditës madhështore siciliane të Athinës. Kjo ishte një tjetër përpjekje arrogante për ekspansion perandorak, por që përfundoi në katastrofë për Athinën.

Studiuesit kanë argumentuar se si duhet të interpretojmë saktësisht dialogun Melian, por dy përfundime duken mjaft të qarta. Së pari dhe më e rëndësishmja, Tukididi do që ne të shohim mendimin brutal dhe krenarinë mbizotëruese të athinasit në mënyrën se si ata e konceptuan dhe u përpoqën të zgjeronin perandorinë e tyre. Fjalët në dukje të drejta të përdorura në raste të tjera për të justifikuar etikisht zgjerimin e tyre perandorak, hiqen, duke zbuluar llogaritjen e ftohtë poshtë. Qëllimi moralizues i Tukididit shkëlqen, si në trajtimin e dhimbshëm të padrejtë të Melianëve të nderuar, ashtu edhe në paraqitjen që ai tregon athinasit me vetëbesim të tepruar që vuajnë në rrëfimin menjëherë pasardhës të ekspeditës katastrofike siciliane. I zhveshur, agresioni mizor mund të tërhiqet kundër praktikuesve të tij.

Por ka më shumë se kjo. Tukididi po na mëson gjithashtu për pritjet realiste në kohë të rrezikshme. Melianët, me gjithë drejtësinë e kauzës së tyre, bënë një gabim të tmerrshëm duke vendosur t’i rezistonin athinasit. Spartanët nuk ngritën asnjë gisht për t’i ndihmuar, aq sa parashikuan athinasit. Forcat meliane ishin krejtësisht të tejkaluara, ashtu siç thoshin athinasit se do të ishin. Dhe Melianët paguan për iluzionet e tyre me vetë ekzistencën e tyre.

Mund të prodhoja shumë episode më pjellore për ekzaminim nga historia e bollshme e Tukididit. Ekziston, për shembull, trajtimi i tij i famshëm shumëplanësh i shkaqeve afatshkurtra dhe afatgjata të luftës spartano-athinase (për të cilën shih komentin e fundit dhe të mençur të S. N. Jaffe në War on the Rocks). siç janë, tregojnë, shpresoj, se sa meditimi i tekstit të pasur të Tukididit mund të japë shumë njohuri rreth çështjeve themelore të politikës, luftës dhe gjendjes njerëzore. Ne mund të shohim në veprën e Tukididit (dhe, natyrisht, në rrëfimet e shkruara të kohëve dhe vendeve të tjera, nëse jo gjithmonë aq prerëse) dinamikën e historisë në veprim. Kuptimi i gjendjes së vështirë të melianëve, ose vetëdjegja qytetare e korkyreanëve, ose ideologjia gërryese perandorake e athinasit, së bashku me shkaqet dhe pasojat afatgjata të konflikteve të tyre, e ndihmon njeriun të perceptojë, në një nivel të përgjithshëm, se si komunitetet njerëzore mund të përparojnë, të lëkunden ose të dështojnë. Të udhëhequr nga Tukididi, ne shohim dinamika në punë që mund të lehtësojnë analizën e konfrontimeve strategjike në çdo epokë.

Nxitja e një ndërgjegjeje të tillë historike, për fat të keq, nuk i jep dikujt aftësinë e drejtpërdrejtë për të parashikuar rrjedhën e ngjarjeve të ardhshme. As vetë historia e Tukididit. Ai nuk shkroi një tekst orakular. Përpjekja për t’i lidhur kinezët ose amerikanët si athinasit e ditëve të mëvonshme, ose distilimi i punës së Tukididit në aksiomat e historisë (“kur do të rezultojë sfida e fuqisë x y, z”) – ndërkohë që, pa dyshim, stimulues intelektual – mungon një edukim më i thellë i disponueshëm në teksti i tij, një edukim që mund t’u sigurojë studentëve të çështjeve publike një kuptim të nuancuar, të bazuar historikisht se si funksionon bota.