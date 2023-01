Demi Lovato/ Posteri i saj “tmerron” Britaninë, fyen të krishterët dhe më pas e tërhiq

Posteri i albumit të ri të Demi Lovato, i titulluar ‘Holy Fvck’, ka bërë bujë në Britaninë e Madhe.

Në të, këngëtarja shihet e shtrirë në një shtrat në formë kryqi, e lidhur me rripa dhe shikon në objektiv.

Autoriteti i Standardeve të Reklamimit të vendit (ASA) e ka cilësuar posterin në fjalë si mjaft provokues dhe një “fyerje të madhe” për komunitetin e krishterë.

Për këtë arsye, për të shmangur reagimet e të krishterëve dhe ankesat e tyre të mundshme, Autoritetet janë kujdesur që të marrin masat dhe të tërheqin të gjitha posterët.

Siç thuhet në vendimin zyrtar të ASA-së, posteri ka të ngjarë të ofendojë të krishterët për shkak të seksualizimit të fesë.

Në fakt, ai e përshkruan Lovaton “të veshur si skllave BDSM”, ndërsa përmend se qëndrimi i trupit të saj, me këmbët anash, të kujton Jezu Krishtin në kryq.

Titulli i albumit gjithashtu duket se nuk e ndihmon situatën, pasi në thelb lidh seksualitetin me krishterimin.

“Prandaj konkludojmë se posteri është në kundërshtim me Kodin”, përfundon vendimi i ASA-së.

Nga ana e saj, kompania diskografike e Demi Lovato-s mbrojti artisten, si dhe posterin e saj të albumit, duke theksuar se nuk ka asgjë fyese në të. Madje, ai në një njoftim zyrtar ka shtuar se fillimisht ka marrë miratimin për qarkullimin e posterit.

Pop Star Demi Lovato’s Album Posters Featuring Crucifix Imagery Banned in UK Over Claim They Cause ‘Serious Offense to Christians’ https://t.co/uDfEfR47Oh via @faithwirenews

— CBN News (@CBNNews) January 13, 2023