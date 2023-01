“Dikush të ndërhyjë para se të bëhet kjo marrëzi”, arkitekti: Rikonstruktimi i kishës së Shën Prokopit, asnjë lidhje me projektin origjinal

Arkitekti Artan Shkreli ka ngritur një shqetësim në lidhje me ristrukturimin e kishës së Shën Prokopit, për të cilën tha se do bëhet në një stil pa lidhje as me projektin origjinal apo traditat shekullore stilistike-ekleziastike të Ballkanit jug-perëndimor.









Në një postim në rrjetet sociale, ndërsa ka ndarë foto nga kisha në shekullin e XX dhe propozimin për rikonstruktimin, Shkreli bëri thirrje që të ndërhyhet pranë hirësisë së tij kryepeshkopit Anastas, në mënyrë që autoriteti i tij të ndalojë këtë marrëzi.

Postimi i plotë:

Sprapësimi i Kishës Ortodokse

Do e konsideroja, nëse është e vërtetë se ristrukturimi i kishës të Shën Prokopit, do bëhet në një stil pa lidhje as me projektin origjinal ikonik të ark. Luarasit (senior), e as me traditat shekullore stilistike-ekleziastike të Ballkanit jug-perëndimor.

Nuk di nëse ka njerëz që kanë njohuri arkitekturore në strukturat e KOASH, sikurse ishte dikur i nderuari at Theologu, por dikush duhet të ndërhyjë pranë hirësisë së tij kryepeshkopit Anastas, në mënyrë që autoriteti i tij të ndalojë, sa pa filluar, këtë marrëzi të panevojshme.

Në foto:

Kisha e Shën Prokopit projektuar nga arkitekti i shquar S. Luarasi në gjysmën e parë të shek XX. Propozimi i ri, i falsifikuar dhe i turistifikuar sot.