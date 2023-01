“Eni është më simpatik, nuk je ndonjë bukurosh”/ Kejvina-Luizit: Hapi rrugë Kiarës, shikoje me Kristin…

Kejvina Kthella dhe Tea Trifoni kanë pasur një debat me Luiz Ejllin gjatë mbrëmjes së djeshme. Në një moment, modelja seksi i thotë këngëtarit të njohur që ‘t’i hapë rrugë Kiara Titos’ sepse djemtë e tjerë në shtëpi janë më të bukur se ai.









Sipas saj, nëse Luizi do t’i linte hapësirë Kiarës, ajo do të lidhej për një javë me Kristin.

Pjesë nga biseda:

Kejvina: Eni është më simpatik se ti

Luizi: Po, s’bëhet fjalë

Kejvina: Edhe Kristi

Luizi: Po, s’bëhet fjalë

Kejvina: Hap rrugë për Kiarën

Luizi: Le të vazhdojnë, nuk kam ndalur njeri. Nuk jam budalla, ja kam thënë që ditën e parë, as nuk e kam të dashur as grua dhe as nuk më ka thënë ndonjë premtim.

Kejvina: Nuk je ndonjë bukurosh, ndonjë gjë e bukur