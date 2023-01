Miley Cyrus si Shakira, ‘thumbon’ ish-partnerin e saj me këngën e re

Miley Cyrus jo vetëm që ka prezantuar këngën e saj më të fundit, por gjithashtu u ka dhënë dhe shumë material për të folur këtë fundjavë të gjithëve.









Këngëtarja njoftoi pak javë më parë publikimin e albumit të saj të ri, “Endless Summer Vacation”, të planifikuar për në 10 mars, dhe këngën “Flowers”.

Në videoklipin e këngës së re shihet këngëtarja duke bërë dush, krejtësisht e zhveshur dhe dëgjohet duke përsëritur shprehjen “Mund të dua më mirë”.

Ndërsa kënga mund të jetë rreth diçkaje të mundshme për dashurinë ndaj vetvetes, ajo që duhet të befasojë shumë janë ‘thumbat’ që Cyrus hodhi ndaj ish-bashkëshortit të saj, aktorit Liam Hemsworth, në atë që mund të përshkruhet vetëm si një ‘kopjim’ i vogël ndaj Shakirës.

Në këtë këngë të re, këngëtarja në mënyrë efektive këndon për dashurinë për veten dhe rëndësinë e mirëqenies personale. Teksti shoqërohet me një video që tregon këngëtaren, e cila sapo është përballur me një ndarje të supozuar dhe që kupton një të vërtetë të madhe: ajo mund të jetojë dhe të lulëzojë vetë. Cyrus shfrytëzon rastin për të bërë të qartë faktin e lartpërmendur me një varg shumë kuptimplotë:

“Mund t’i blej vetes lule/Shkruaj emrin tim në rërë/Flas me vete për orë të tëra/Po, gjëra që nuk i kuptoni”, këndon Cyrus. “Mund ta marr veten duke kërcyer, po/mund të mbaj dorën time/Po, mund ta dua veten më mirë se ti”.

Vargu merr domethënie më të madhe për shkak të dy detajeve të vogla: kënga është një përgjigje e drejtpërdrejtë ndaj “When I Was Your Man” e Bruno Mars-it, një këngë që Liam Hemsworth ia kushtoi gruas së tij të atëhershme, dhe se Cyrus hodhi bombën në ditëlindjen e aktorit. Kënga pason publikimin e fundit të Shakira-s me Bizarrap, ku tekstet e këngëtares kolumbiane thuhet gjithashtu se po ‘thumbojnë’ ish-in e saj Gerard Pique.