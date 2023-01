Mitsotakis ka një paralajmërim për Erdogan: Ata që bërtasin se do të vijnë natën, do të zbresin ashpër në realitet!

Kyriakos Mitsotakis mbajti një fjalim para simpatizantëve dhe zyrtarëve të tjerë në qytetin e Komotinit. Fjalimi ishte drejtpërdrejt në drejtim të Ankarasë për furinë e sfidave ndaj Greqisë. Kryeministri shënjestroi edhe personalisht presidentin turk Rexhep Erdogan, duke thënë në fjalën e tij karakteristike se “ata që bërtasin se do të vijnë brenda natës do të kenë papritur një ulje të vështirë në realitet”.









Zoti Mitsotakis deklaroi se kufijtë kombëtarë do të mbeten të blinduar dhe se së shpejti gardhi mbrojtës do të shtrihet në të gjithë kufirin e Evros. Në të njëjtën kohë, ai iu referua edhe zgjedhjeve kombëtare që do të mbahen në vitin 2023, duke shprehur sigurinë e tij për fitoren e ND-së.

“Është kursi i zhvillimit dhe i avancimit që kemi skicuar për 3.5 vjet. Në të njëjtën linjë, ne të gjithë së bashku vazhdojmë të ndërtojmë një Greqi që do të ecë përpara dhe do të synojë gjithmonë lart. Mandati ynë i parë qeveritar po përfundon së shpejti. Me votën e popullit grek hapet mandati i dytë në krijim. Kemi arritur shumë. Por ne mundemi akoma më shumë me një komandë të fortë për të vazhduar me të njëjtin hap dhe akoma më të shpejtë të vendosur dhe të guximshëm. Kryesisht me të njëjtën besueshmëri që na bashkon pazgjidhshmërisht me shoqërinë. Është ajo që përgënjeshtron vazhdimisht kundërshtarët tanë. Na thanë se nuk do ta shterojmë katërvjeçarin dhe ja ku po e përfundojmë.

Na thanë se do ta ndryshonit ligjin zgjedhor, ne e mbajtëm ashtu siç është. Disa vënë bast se krizat e shumta do të na përkulnin. E megjithatë të gjithë së bashku i kapërcejmë. Ishin të njëjtët që parashikuan se ne nuk do të zbatonim angazhimet tona të cilat u bënë realitet në tërësinë e tyre, tha kryeministri Kyriakos Mitsotakis në një aktivitet të Demokracisë së Re në Sallën e Koncerteve të Komotinit.

Kufijtë tanë kombëtarë dhe europianë do të mbeten të mbrojtur

Qeveria e Turqisë, për fat të keq, po shkon në një zbavitje provokuese duke helmuar kryesisht qytetarët e saj. Ai zhytet në izolim ndërkombëtar. Askush nuk mund ta rishkruajë historinë. Ne e kundërshtojmë agresionin me gatishmëri, besnik ndaj ligjit ndërkombëtar, ligjit të detit dhe Traktatit të Lozanës. Ne i mbajmë dyert tona të mbyllura ndaj kërcënimeve, por gjithmonë të hapura për kontakte të frytshme. Ne jemi një forcë paqeje, përgjegjësie dhe legjitimiteti. Ne jemi gjithmonë të gatshëm të dialogojmë me Turqinë, por nuk ka dialog me absurdin. Ata që bërtasin se do të vijnë një natë papritur, një natë mund të zgjohen dhe befas të zbresin befas në realitetin e ashpër. Kufijtë tanë kombëtarë dhe europianë do të mbeten të mbrojtur. Për të dërguar një përshëndetje në skajin jugperëndimor të vendit, ku Greqia shfrytëzon për herë të parë pasurinë e saj energjetike natyrore. Një Greqi e fortë do të thotë një Trakë e fortë dhe një Trakë e fortë do të thotë një Greqi e fortë, tha kryeministri.

Vendi ynë nuk është më një ngelës, por një protagonist në të gjitha ndryshimet e mëdha në Evropë

Asnjë qeveri postkoloniale nuk është thirrur për të menaxhuar më shumë kriza. Jo vetëm që nuk u përkulëm, por së bashku u përgjigjëm shpejt dhe me vendosmëri. Ne do të vazhdojmë të mbështesim shoqërinë. Ne krijojmë rezerva që na lejojnë të mbështesim shoqërinë pa prishur ekuilibrin fiskal. Forcat e Armatosura kanë tashmë avionë të rinj mbrojtës. Sigurisht, ne investojmë në radhë të parë në burimet njerëzore të Forcave të Armatosura. Ne forcuam gjurmën diplomatike të atdheut. Marrëveshjet që kemi nënshkruar, kryesisht me Francën dhe SHBA-në, janë ana tjetër e kësaj mburoje të fortë. Ne i zgjidhëm çështjet e zonave detare si me Italinë ashtu edhe me Egjiptin. Vendi ynë nuk është më një ngelës, por një protagonist në të gjitha ndryshimet e mëdha në Evropë.