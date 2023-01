Pas kandidaturës për Tiranën/ Këlliçi: Boll me premtime gjigandeske, kryeqyteti ka nevojë për standarde

Kandidati i PD për Bashkinë, Belind Këlliçi shprehet se Tirana ka nevojë për standarde të reja ashtu si Europa dhe jo premtime boshe.









Këlliçi në ‘Facebook’ thekson se Erion Veliaj ka bërë një punë “shkel e shko” për kryeqytetin, duke thënë se kjo do të marrë fund pas ardhjes së tij në krye të bashkisë.

“Ky ujë që shikoni të hidhet përpjetë si shatërvan është tregues i mentalitetit “shkel e shko” që ka Veliaj. Erion Veliaj dhe Edi Rama së bashku e kanë qeverisur Tiranën për 19 vjet. Të dy së bashku kanë drejtuar Bashkinë e Tiranës për 5 mandate. Jua kanë kërkuar votën 5 herë për Tiranën me premtimin për ta modernizuar. Boll me premtime gjigandeske! Tiranës i duhen si fillim standardet më minimale që kanë kryeqytetet e Europës! Tiranës i duhet administrim, normalitet, model i ri, punë ekipi në nivel ekspertësh dhe jo 10 kameramanë për 1 fidan! Eksperimenti “Rilindje” mori fund. Dolën llum. Veliaj do ngelet me 99 veta. #G99”. Zotohem publikisht se pas 14 majit Policia Bashkiake nuk do t’ia konfiskojë tezgën me fiq!” shkruan ai.