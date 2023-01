Për herë të parë që nga Epoka e Gurit/ Kometa e gjelbër përshkon qiellin përreth një muaj

Një kometë e gjelbër e ndezur do të lëkundet nga hapësira e jashtme e Tokës për herë të parë në 50,000 vjet dhe mund të qëndrojë përreth një muaj.









Zyrtarët e NASA-s thanë se kjo kometë u pa për herë të parë në mars 2022 ndërsa ishte brenda orbitës së Jupiterit. Ajo mund të shihet përmes dylbive si një shkëlqim i vogël jeshil për në hemisferën veriore duke filluar nga e enjtja. Ndërsa më afër Tokës do të shihet më 2 shkurt, thanë shkencëtarët.

“Kometat janë jashtëzakonisht të paparashikueshme, por nëse kjo vazhdon trendin e saj aktual në shkëlqim, do të jetë e lehtë të dallohet,” tha NASA në blogun e saj në fillim të këtij muaji, raporton KXAN.

Trupi qiellor i akullt i quajtur C/2022 E3 (ZTF), sipas NASA po bën afrimin e tij më të afërt me diellin më 12 janar përpara se të bëjë afrimin më të afërt me Tokën më 2 shkurt. Një shkëlqim i gjelbër i ndezur do të jetë i dukshëm për vëzhguesit në hemisferën veriore në qiellin e mëngjesit ndërsa kometa lëviz në veriperëndim gjatë muajit janar. Ata në hemisferën jugore do të jenë në gjendje ta dallojnë atë në shkurt, tha NASA.

Kometa nuk pritet të jetë aq shumë “spektakël” sa kometa NEOWISE e vitit 2020 kometa më e shn dritshme e dukshme nga hemisfera veriore që nga viti 1997, tha NASA