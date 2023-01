Presidentja e Parlamentit Europian flet pas skandalit të ‘Katargate’: Njëzet vjet besim u shkatërruan në pak ditë

“Ne duhet të rikuperojmë besimin, i cili u ndërtua për 20 vjet dhe u shkatërrua në pak ditë”, tha presidentja e Parlamentit Evropian, Roberta Metzola, në një intervistë për gazetën belge “Le Soir”.









Presidenti i Parlamentit Evropian dëshiron të forcojë përputhshmërinë dhe kontrollin e rregullave ekzistuese të sjelljes dhe synon të zbatojë reformat sa më shpejt të jetë e mundur për të mbrojtur integritetin e punës së Parlamentit Evropian. Roberta Metzola ka folur për “Soir” për propozimin prej 14 pikash që ka paraqitur, duke theksuar se disa veprime mund të zbatohen “tani”.

“Po, do të doja të shihja krijimin e një organi përgjegjës për çështjet etike, të përbashkët për të gjitha institucionet evropiane. Është një diskutim i vazhdueshëm! Ne kemi bërë propozime për këtë qëllim gjatë periudhës së mëparshme legjislative, të cilat nuk janë zbatuar”, pranoi Metsola, duke theksuar se dëshiron të korrigjojë “mangësitë që ekzistojnë”. Ajo vuri në dukje se duhet të sigurohet që nëse një korrupsion i tillë kriminal do të përsëritej, do të ishin në dispozicion mjetet për të “parë alarmin” për të mbrojtur deputetët, ndihmësit e tyre dhe stafin e Kuvendit.

Ajo gjithashtu vuri në dukje se rregullat aktuale të Parlamentit Evropian janë tashmë më ambicioze se ato të disa parlamenteve kombëtare. “E kam fjalën për detyrimin për të deklaruar emërimet e kryetarëve të komisioneve, dhuratat, udhëtimet. E gjithë kjo është institucionalizuar prej kohësh”, tha Metsola.

“Në këtë Parlament punojnë gati 7000 veta, do të doja të sigurohesha që të gjitha burimet të përdoren siç duhet. Dhe kjo do të thotë, për shembull, në regjistrin e transparencës, unë duhet ta forcoj ndjeshëm atë ekip dhe këtë do ta bëj brenda administratës. Me këtë do të merret Sekretari i ri i Përgjithshëm dhe dy zëvendësit e tij”, theksoi presidenti i Parlamentit Evropian, ndërsa pranoi se sa i përket miqësisë apo grupeve informale, nuk dihet se sa janë, sepse nuk ka listë.

Metsola beson se ka një vrull me vullnetin politik për të zbatuar masat e reja brenda një muaji dhe për të forcuar rregullat tashmë në fuqi dhe përfundon duke thënë se të gjithë duhet të marrin përgjegjësitë e tyre: “Përgjegjësia ime është të siguroj që ky Parlament të jetë krenar për integritetin e tij, pavarësia e saj, llogaridhënia e saj dhe kjo është ajo që ne po përpiqemi të bëjmë”, tha ajo.

Së fundmi, e pyetur nëse çështja e korrupsionit në Parlamentin Europian ndalet tek emrat e përmendur tashmë, zonja Metsola u përgjigj: “Nuk kam marrë asnjë informacion të ri apo kërkesë të re për heqjen e imunitetit”.

Ajo gjithashtu ka rrëfyer se nuk ka fjetur shumë muajin e fundit. “Një vit më parë po përgatitesha për zgjedhjen time në seancë plenare më 18 janar dhe mendoja se problemi më i madh do të ishte dalja nga pandemia, doja të reformoja edhe Seancën Plenare. Unë kam qenë në politikë për një kohë të gjatë, kështu që e di që nuk mund të parashikoni kurrë se çfarë do të sjellë e nesërmja. Ajo që kam premtuar në janar dhe vazhdoj të bëj është që kur të marr pyetje, t’u përgjigjem atyre, sado të vështira të jenë. Nuk ka rendesi! Nëse nuk do ta bëja, do t’i bëja një dëm të PE-së. Dhe nuk mendoj se kjo do të tregonte respekt për qytetarët që do të thirren në vitin 2024 të na besojnë”.