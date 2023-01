Ronaldo i dashuruar, ‘vishet’ dhëndër për herë të katërt me një bukuroshe braziliane

Ronaldo do të vishet si dhëndër për herë të katërt.









Futbollisti brazilian 45-vjeçar që hyri në histori si “Fenomeni” i propozoi në Karaibe të zgjedhurës së zemrës së tij, Selina Locke.

Asi veteran dhe modelja braziliane janë bashkë që nga viti 2015 dhe pas disa vitesh vendosën ta zyrtarizojnë lidhjen e tyre dhe të martohen në vitin 2023.

Dyshja kaluan një arratisje romantike tre-ditore në Karaibe me 32-vjeçaren duke treguar unazën e saj për fansat në rrjetet sociale dhe duke shkruar: ‘Po, po’ para se të shtonte në portugalisht: ‘Të dua përgjithmonë ronaldo’ gjithmonë).

Futbollisti veteran dhe presidenti aktual i skuadrës së Valladolidit i është përgjigjur “Të dua” me katër emoicone zemre.

Ronaldo ishte martuar më parë tre herë, me modelen dhe futbollistin Milen Dominguez në 1999 (deri në 2003), me modelen Daniela Ciccareli në 2005 për 3 muaj dhe me Maria Beatrice (2008-2012).

Ronaldo ka fituar Topin e Artë dhe Kupën e Botës, ndërsa tashmë është baba i gjashtë fëmijëve.