Rrëmbeu dhe përdhunoi një 16-vjeçare, arrestohet shqiptari në Spanjë, i përfshirë edhe në trafik droge

Burime policore kanë konfirmuar se FS, burri me origjinë shqiptare i akuzuar për sulm seksual dhe ndalim të paligjshëm të një të mituri në Vilafranca, është një kriminel i zakonshëm me një listë të gjatë të dosjeve të policisë.









Të shtunën e kaluar , më 7 janar , Mossos d’Esquadra arrestoi FS , një 35-vjeçar me origjinë shqiptare , i akuzuar për rrëmbimin e një të miture në Vilafranca del Penedés (Barcelona) dhe përdhunimin e saj deri në dy herë . Ishte vetë e reja ajo që u tregoi agjentëve shtëpinë ku e kishin mbajtur deri në pesë orë në Sant Martí Sarroca , ngjitur me Vilafranca.

Sulmuesi i saj e la të largohej rreth orës 10:00 të së shtunës, pasi plotësoi nevojat e saj seksuale. “Mbarova, ju mund të shkoni tani , ” publikoi La Vanguardia në lidhje me atë që sulmuesi i tha gruas së re përpara se ta lironte.

E mitura, vetëm 16 vjeçe , shkoi për të kërkuar ndihmë në një furrë buke aty pranë dhe prej andej e transferuan në spital. Po atë pasdite, rrëmbyesi dhe përdhunuesi i saj u arrestua nga Mossos . Tre ditë më vonë ai u dërgua në gjykatë, në Gjykatën Hetimore 5 të Vilafrancës , e cila urdhëroi vendosjen e tij në paraburgim pa kusht.

Siç mund të ketë mësuar eltaquigrafo.com , FS ka lindur në Shqipëri dhe ka mbërritur në Spanjë disa vite më parë, ku ka grumbulluar një listë të gjatë të dosjeve të policisë.

Megjithatë, asnjë prej tyre nuk ka të bëjë me krimet kundër lirisë seksuale . Megjithatë, ajo që duket në historinë e tij kriminale janë disa të dhëna për trafik droge dhe shpesh drogë.

Në këtë kuptim, burime policore, të pyetura në këtë mënyrë nëse i arrestuari ka lidhje me ngritjen e organizatave kriminale me origjinë shqiptare të dedikuara për kultivimin dhe trafikimin e marijuanës në Katalonjë , nuk kanë mundur të konfirmojnë apo mohojnë këtë pikë, duke siguruar Ata i mbajnë të hapura të gjitha hipotezat e kërkimit .

FS sulmoi një grup të tërë të miturish

Megjithatë, duhet mbajtur mend se ngjarjet kanë ndodhur në agimin e së shtunës, më 7 janar, kur e reja po largohej nga një klub nate qendrore në Vilafranca del Penedès me miq të tjerë. Në atë moment i arrestuari iu afrua me dhunë .

Grupi është larguar me vrap dhe kur janë takuar sërish kanë kuptuar se viktima ishte zhdukur. Sipas gazetës Nius, grupi njoftoi me shpejtësi prindërit e të miturës, të cilët, nga ana tjetër, njoftuan Mossos d’Esquadra për ngjarjet e supozuara. Mirëpo, vetëm pesë orë më vonë , rreth orës 10:00 të mëngjesit, ata morën vesh për të miturën, pasi kapësi i saj e liroi dhe ajo vetë kërkoi ndihmë.

Ai e përdhunoi dy herë

Ajo që ndodhi gjatë robërisë së saj ishte një makth i vërtetë: kundër vullnetit të saj, ajo u fut në makinën e sulmuesit , i cili i tha një shokut të tij përmes telefonit “goditjen e madhe”. Ai shkoi me makinë në pronën e tij, në Sant Martí Sarroca , ngjitur me Vilafranca. Më parë, por, ka ndaluar automjetin në disa vreshta dhe ka dhunuar për herë të parë të miturën. Më pas, ai e ka sulmuar sërish seksualisht në shtëpinë e saj, ku ajo jeton me tre bashkatdhetarë të tjerë. Megjithatë, sipas asaj që kanë deklaruar para hetuesve, ata nuk kanë qenë në dijeni të asaj që ka ndodhur mëngjesin e sotëm.

Sipas disa mediave, e paraburgosura e ka lënë menjëherë telefonin e saj celular në mënyrë që të mund të fliste me një shoqe dhe nënën e saj, të cilat i telefononin vazhdimisht. Pastaj ai i tha asaj se ajo mund të shkojë tani.