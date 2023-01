Bylykbashi: Më 14 maj do i japim përgjigjen kësaj klike grabitqare. Me Portin po bëhet vjedhja më e madhe e pasurisë publike

Nënkryetari i PD-së, deputeti Oerd Bylykbashi në ceremoninë e 32 vjetorit të themelimit të PD në Durrës, tha se nga ky qytet fillon fitorja e opozitës më 14 maj. Sipas tij, opozita do i japë përgjigje “klikës grabitqare” me zgjedhjet lokale.









Deklarata e Oerd Bylykbashit:

Durrësi në kthetrat e qeverisjes socialiste, në një grabitje masive 23 vjecare.

Durrësi simbol që tregon se kur qeveris keq një qytet si përfundon. Nuk i ofron më të rinjve asgjë e largohen. Detyrë e madhe e jona ti përgjigjemi një sfide të jashtëzakkonshme.

Grabitja e Portit nuk është thjesht akti i radhës korruptiv por vjedhja më e madhe e pasurisë publike që i bëhet shqiptarëve.

Të mobilizohemi për t’i dhënë përgjigje kësaj. Nuk mund të presim verdiktin nga gjykatat që ka në kontroll Rama.

Më 14 maj me Igli Carën që e kemi zgjedhur të na përfaqësojë në këtë sfidë të madhe, jam i sigurt që të gjithë do i japim përgjigjen kësaj klike grabitqare e do kthejmë mirëqeverisjen me mesazhin që nga Durrësi fillon fitorja.