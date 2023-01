‘E largët dhe e lënduar’/ Vajza e ‘Mbretit të Rock and Roll’, Lisa Marie Presley vdes nga një atak kardiak

Lisa Marie Presley, fëmija i vetëm i “Mbretit të Rock and Roll”, Elvis Presley, ka vdekur nga një atak në zemër, siç njoftoi nëna e saj, Priscilla Presley.









“Me zemër të rëndë më duhet të ndaj lajmin e keq, vajza ime e bukur Lisa Marie na ka lënë. Ajo ishte gruaja më e pasionuar, e fortë dhe më e dashur që kam njohur ndonjëherë”, tha nëna e saj në një deklaratë. Më herët, ajo u ishte lutur njerëzve që të luteshin për vajzën e saj pasi gjendja e saj ishte jashtëzakonisht kritike.

Sipas informacioneve, vdekja e vajzës 54-vjeçare të Elvis Presley u konstatua në spitalin e Los Anxhelosit, ku u dërgua pas arrestit kardiak. Gruaja kishte rënë në koma dhe ishte në ruajtje mekanike para se të jepte frymën e fundit.

Siç raportohet nga shtypi i huaj menjëherë pasi asaj iu dha CPR dhe adrenalinë në shtëpinë e saj në Calabasas, Kaliforni, vajza e vetme amerikane e Elvis Presley u dërgua në spital. Punonjësja e shtëpisë së Lisa Marie e gjeti atë pa ndjenja në dhomën e saj të gjumit dhe ishte ish-bashkëshorti i saj Danny Keough, me të cilin ajo jetonte, i cili bëri CPR derisa mbërriti një ambulancë.

Pas vdekjes së saj, shumë publikime kanë parë dritën e ditës dhe tentojnë të justifikojnë vdekjen e papritur dhe të palavdishme të këngëtares 54-vjeçare.

Siç përshkruhet në një artikull të Daily Mail, java e fundit e vajzës së legjendarit Elvis Presley ka qenë e vështirë, plot trishtim dhe e dhimbshme. Pak ditë para përfundimit të palavdishëm të Lisa Marie Presley-t, ajo kishte mbajtur një fjalim në Graceland, rezidencën legjendare të Presley-t, me rastin e 88-vjetorit të mbretit të ndjerë të rock and roll-it.

Inside Lisa Marie Presley’s final week: Elvis’s daughter, 54, ‘had become a recluse’ and looked ‘incredibly sad’ as she gave poignant speech to fans at Graceland just days before her death

Siç raportohet, 54-vjeçarja ka dalë me shumë vështirësi nga shtëpia dhe e vetmja arsye pse është motivuar kanë qenë fansat e Elvisit, të cilët ishin të shumtë.

Në fakt, siç i kishte thënë këngëtarja turmës së përkushtuar, e cila ndodhej në pasurinë e këngëtarit legjendar në Memphis: Ju jeni të vetmit njerëz që mund të më nxirrni nga shtëpia. Sot, Elvisi do të ishte 88 vjeç, është e vështirë të besohet. Unë mendoj se ai do të ishte krenar, mendoj se ky vit ka qenë një vit i jashtëzakonshëm. Unë mendoj se filmi ishte i jashtëzakonshëm dhe unë jam shumë krenar për të, shpresoj që të jeni edhe ju. Është shumë prekëse që çdo vit vini nga e gjithë bota dhe kjo më prek mua dhe familjen time dhe ju falënderoj”.

Madje, fansat e familjes Presley theksuan, sipas informacioneve të gazetës britanike, se vajza e vetme e Elvis Presley-t nuk kishte postuar asgjë në Instagram që nga gushti, ndërsa dukej ” tepër e trishtuar ” dhe ” e lënduar shumë”. Në fund të fundit, dy vitet e fundit kanë qenë jashtëzakonisht të vështira për këngëtaren 54-vjeçare, pasi i është dashur të përballet me humbjen e dhimbshme të djalit të saj, Benjamin Keough, i cili prehet pranë Elvis Presley-t në Graceland.

Golden Globes dhe shpërthimi

Dy ditë para lajmit për vdekjen e saj, që përhapi trishtim në botën artistike dhe jo vetëm, Lisa Marie Presley ishte “e pranishme” në ceremoninë e ndarjes së çmimeve për Golden Globes dhe pamja e saj u cilësua si “e paqëndrueshme”. Në një nga videot, vajza e Mbretit të Rock and Roll-it mund të shihet duke i kërkuar menaxherit 80-vjeçar Jerry Schelling të “të mbajë dorën” ndërsa fliste me një reporter të ExtraTV për filmin biografik të Elvis, me Austin Butler. Pavarësisht nga keqardhja e papritur, vajza e Presley u përpoq të vazhdonte intervistën duke diskutuar si për filmin ashtu edhe për motin në Kaliforni.

Në të njëjtën ditë të çmimeve Golden Globe 2023, Lisa Marie Presley shpërtheu në lot gjatë fjalimit të pranimit të Austin Butler për aktorin më të mirë për interpretimin e tij në filmin Elvis.