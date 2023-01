Ish-zyrtari i mbrojtjes iraniane dënohet me vdekje nga Teherani, Londra e kundërshtoi vendimin!

Irani ka ekzekutuar shtetasin britaniko-iranian Alireza Akbari, siç raportohet sot nga Agjencia e Lajmeve Mizan, pasi e dënoi me vdekje nën akuzën e spiunimit për Britaninë.

Sekretari i Jashtëm britanik James Cleverley tha dje se Irani nuk duhet të vazhdojë me ekzekutimin e Akbarit, një ish-zyrtar i lartë i mbrojtjes iraniane. Britania theksoi se dënimi i tij me vdekje ishte i motivuar politikisht dhe bëri thirrje për lirimin e tij të menjëhershëm.

“Alireza Akbari, i cili u dënua me vdekje për akuzat për korrupsion në terren dhe veprime të gjera kundër sigurisë së brendshme dhe të jashtme të vendit duke spiunuar për shërbimet e inteligjencës të qeverisë britanike, është ekzekutuar”, raporton agjencia e lajmeve Mizan në Twitter.

Akbari, 61 vjeç, akuzohej se kishte marrë 1.805.000 euro, 265.000 paund dhe 50.000 dollarë për spiunazh.

“I was given new clothes & asked to dye my hair to be released but then I was taken to a film studio & threatened with a gun to falsely confess,” #Alireza_Akbari says in a new audio file obtained by BBC Persian.

Charge: spying for MI6

Sentence: Deathpic.twitter.com/GwiXxhUFkQ

— Parham Ghobadi (@BBCParham) January 12, 2023