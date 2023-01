‘Lëreni të vdesi, është më mirë për të’! Gruaja britanike lufton për t’i dhënë fund mbështetjes mekanike të djalit të saj

Një nënë e shkatërruar, e cila kohët e fundit ka dëgjuar nga mjekët se djali i saj tetë vjeçar ka vdekur në tru, thotë se ajo po jeton një makth të vazhdueshëm pasi qeveria e Barbados refuzoi një kërkesë që ajo dhe burri i saj i larguar i bënë për të ndaluar mbështetjen mekanike të djalit.









30-vjeçarja Amber dhe babai i fatkeqit Ace Field janë përfshirë në një betejë me organet kompetente, pasi menaxhmenti i spitalit ku ndodhet djali ka ndërhyrë për të parandaluar shkyçjen e makinerive që e mbajnë në jetë, edhe pse nuk ka më shpresë për të.

Sipas Daily Mail, asgjë nuk e parashikonte tragjedinë që do të përjetonte familja kur, rreth dy javë më parë, Ace i vogël mbërriti me nënën e tij në Barbados për pushime. Një ditë ai filloi të ndihej shumë i sëmurë dhe u dërgua me urgjencë në spital, ku një sërë analizash zbuluan se vuante nga leucemia akute mieloide.

Së shpejti, dhe më konkretisht më 8 janar, gjërat do të përkeqësoheshin shumë e shumë për familjen. Ndërsa djali ishte ulur në shtratin e tij të spitalit, i rrethuar nga familja e tij dhe ndoshta duke biseduar me miqtë në shtëpi në telefonin e tij celular, koka e tij filloi t’i dhembte. Pak minuta më vonë, një konvulsion shkaktoi një hemorragji në tru, duke e lënë përfundimisht trurin e 8-vjeçarit të vdekur.

Duke folur me mjekët dhe duke e ditur mirë se nuk ka asnjë shpresë për djalin, prindërit e vogëlushit morën vendimin e vështirë për të fikur makineritë që e mbajnë në jetë. Por ata u penguan ta bënin këtë, pasi ligji vendas thotë se mbështetja e jetës së pacientit nuk mund të ndalet për sa kohë që zemra e tyre ende rreh.

Ky është një “ligj mizor dhe vicioz” që vetëm sa zgjat dhimbjen tonë, shkroi Amber në faqen e saj në rrjetet sociale të premten. “Djali im i vogël ka trurin e vdekur, ai nuk e di se është këtu, se ne jemi rreth tij dhe se po e mbajmë trupin e tij gjallë, kështu që ai bëhet një terren pjellor për infeksione ndërsa kanceri dobëson sistemin e tij imunitar. Në Mbretërinë e Bashkuar kur dikush shpallet i vdekur truri është edhe fizikisht i vdekur, nuk e kuptoj pse na e bëjnë këtë. Mjekët në Barbados dhe në Mbretërinë e Bashkuar janë dakord që makinat duhet të shkëputen siç do të ishin në vendin tonë. Është mizore dhe mizore të detyrohesh të ulesh pranë fëmijës duke e ditur se ai ka vdekur dhe se zemra e tij ende rreh vetëm falë një ventilatori.

Vlen të theksohet se 15 nga të afërmit e djalit kishin udhëtuar në Barbados ditët e mëparshme për t’i dhënë lamtumirën e fundit, para se të informoheshin përfundimisht se, pavarësisht marrëveshjes së mjekëve të tij për të ndërprerë mbështetjen mekanike, ligji e ndalon atë.

Nëna, e cila në 24 orët e mëparshme kishte thënë se “do të ndërronte vendin me djalin e saj me një rrahje zemre nëse do të mundte” ka folur me avokatët, siç rekomanduan mjekët në spital, dhe i është thënë se shpresa e vetme është ta prezantojë atë. në gjykatë e cila mund të jetë të mërkurën e ardhshme. Disa nga të afërmit e djalit që folën për Daily Mail shprehën zemërimin dhe zemërimin e tyre për “makthin e vazhdueshëm” të prindërve të tij, të cilët tani duan që djali i tyre i vogël të pushojë.