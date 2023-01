‘Meshkuj ka por jo profesionistë’/ Kejvina ankohet për mos plotësimin e dëshires: Them ta bëj një…

Banorja e “Big Brother Vip”, Kejvina Kthella ka shprehur një dëshirë të papritur duke thënë se dëshiron të bëhet mami sa më shpejt.









Teksa bisedonte me vajzat, Kejvina tha se dëshiron të gjejë partnerin e duhur duke shtuar se nuk ka profesionistë lidhur me dëshirën që ajo ka.

Sakaq shtoi se është shumë e afeksionuar pas beba pasi i do shumë.

“Të ndryshon fëmija, kurioze jam a do më ndryshojë mua. Unë vdes për fëmijët i dua shumë. E di e di që do jem super mami do jem nga këto “mos e prek mos e puth”. Vetëm se mezi pres të kem bebe ju betohem. Duhet me gjet partnerin tamam se meshkuj ka plot por…s’ka profesionistë fiks, meshkuj ka por s’ka profesionistë. Ndonjëherë kur mendoj si ka ardhur jeta kur dëgjoj them ta bëj një fëmijë me njërin e ta rris. Si ka ardhur jeta…”, tha ajo.