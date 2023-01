Nuk po mund të shpëtoni nga kolla e vazhdueshme? Provoni këto ilaçe natyrale

Edhe nëse e merrni vaksinën kundër gripit , flini shtatë deri në tetë orë çdo natë dhe i lani duart rregullisht, ka shumë mundësi që të ftoheni këtë dimër dhe bashkë me të të keni një kollë të bezdisshme.









Ndërsa shumica e mjekëve pajtohen se linja juaj më e mirë e mbrojtjes është një ilaç kundër ftohjes ato rekomandojnë edhe disa metoda natyrale për qetësimin e kollës.

Këtu janë tre metodat natyrale që megjithëse nuk janë aq të hekurta rekomandohen nga mjeku:

Çaj i nxehtë

Hulumtimet sugjerojnë se çaji jeshil mund të ndihmojë në parandalimin e infeksioneve virale dhe bakteriale , si ato që sjellin me vete një kollë të keqe. Plus, ” pirja e çajit të nxehtë është një mënyrë e mirë për të qëndruar të hidratuar kur keni ftohje dhe shtimi i mjaltit gjithashtu mund të zvogëlojë simptomat e kollës.

Supë

Lëngjet e ngrohta si supa ose çaji i nxehtë janë opsione të shkëlqyera për t’u konsumuar kur keni kollë, pasi ato ofrojnë një mjedis të lagësht për të ndihmuar në lehtësimin e kongjestionit të ngjashëm me ndjenjën që mund të keni duke qenë pas një dush të nxehtë.

Provoni një supë klasike pule.

Lëng ananasi

Lëngu i ananasit përmban një enzimë të quajtur bromelain, e cila është treguar se ka veti anti-inflamatore që mund të ndihmojnë në lehtësimin e simptomave të ftohjes, siç është kolla, të paktën kur përdoret së bashku me ilaçet e ftohjes. Kjo gjithashtu bie në rekomandimin e përgjithshëm për t’u siguruar që po hani një dietë me cilësi të lartë me një sërë ushqimesh të ndryshme.