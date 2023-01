Shenjat që kanë më shumë gjasa të ndahen në vitin e ri

Me nder dhe gëzim të madh pritëm pak ditë më parë vitin 2023. Mirëqenia dhe optimizmi që ndjemë nuk do të zgjasë shumë dhe për të gjithë. Ka nga ata që do e kenë të vështirë dhe do përjetojnë tronditje të pakëndshme kryesisht në emocione. Dhe kur flasim për trazira nënkuptojmë ndarje. Cilat shenja i përkasin?









Virgjëresha

Mund të marrë pak kohë, por retë e errëta mbi emocionet tuaja do të vijnë. Hyrja e Saturnit në Peshqit në Mars 2023 nuk është lajmi më i mirë për ju, pasi Saturni do të jetë në shtëpinë tuaj të 7-të të marrëdhënieve dhe martesës. Çfarëdo mosmarrëveshjeje të vogla dhe probleme të vogla që ka pasur do të dalin në dritë dhe nëse marrëdhënia juaj nuk është e ndërtuar mbi një themel të fortë, ka shumë gjasa që të shpërbëhet. Megjithatë, kjo do të shpërblehet në planin afatgjatë, pasi Saturni mbart gjithmonë një ndjenjë drejtësie – edhe nëse vjen me dhimbje.

Luani

Ky vit do të jetë i pakëndshëm për emocionet tuaja. Që në muajt e parë të vitit do të jeni të thirrur për të marrë vendime shumë serioze në fushën e marrëdhënieve. Durimi juaj lodhet dhe së bashku me nevojën tuaj për të bredhur vetëm gjatë verës ju çon në vendimin e fundit përfundimtar. Edhe oreksi juaj për seks ndikohet nëse kjo do të thotë që nuk dëshironi apo nuk keni një partner për të bërë seks.

Akrepi

Ngjarjet dhe trazirat e papritura sjellin tension dhe mosmarrëveshje në marrëdhënien tuaj. Saturni do të ndikojë shumë në sektorin e marrëdhënieve dhe energjia e tij do të sjellë pengesa dhe probleme. Në të njëjtën kohë, do të jeni të mbushur me mençuri dhe mësime që do t’ju ndihmojnë në jetën tuaj në përgjithësi. Ashtu si me Virgjëreshën, nëse marrëdhënia juaj nuk është e ndërtuar mbi një themel të fortë, atëherë ka shumë gjasa që të shpërbëhet. Përndryshe të dyja palët do të duhet të luftojnë fort për ta shpëtuar atë.