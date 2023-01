Sirenat e sulmit ajror në pjesën më të madhe të Ukrainës, mbrojtja ajrore po funksionon

Sirenat e sulmit ajror po bien në pjesën më të madhe të Ukrainës, sipas zyrtarëve.

Guvernatori rajonal i Mykolaiv, Vitaliy Kim, tha se raketat ruse tashmë ishin parë duke fluturuar në jug të Ukrainës dhe se mbrojtja ajrore po funksiononte, shkruan Sky News.

Këtë mëngjes, sulmet me raketa ruse goditën infrastrukturën kritike në Kiev dhe Kharkiv dhe një kompani e shërbimeve komunale vendosi ndërprerje emergjente të energjisë në kryeqytet dhe dy rajone të tjera.

Nuk ka raportime për të lënduar, por mbetjet e raketave shkaktuan një zjarr në një vend dhe shtëpitë u dëmtuan jashtë kryeqytetit, thanë zyrtarët.

Air raid in most of Ukraine. Massive missile launches possible. pic.twitter.com/aemUAlISjH

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) January 14, 2023