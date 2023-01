COVID-19 në Shqipëri, MSH: 8 qytetarë të infektuar, asnjë humbje jete në 24 orët e fundit

Ministria e Shëndetësisë ka publikuar të dhënat e reja lidhur me situatën epidemiologjike në vend. Sipas MSH bën me dije se nga 243 testime, kanë rezultuar pozitivë me COVID19, 8 qytetarë, në Bashkitë:









3 në Tiranë, nga 1 qytetarë në Shkodër, Lezhë, Kavajë, Lushnje, Vlorë.

Janë 197 qytetarë aktivë me Covid19 në të gjithë vendin.

Aktualisht në Spitalin Infektiv po marrin trajtim 2 pacient. Në 24 orët e fundit nuk ka asnjë humbje jete me SarsCov2.

Janë shëruar 13 qytetarë gjatë 24 orëve të fundit, duke e çuar numrin e të shëruarve në 329,279 që nga fillimi i epidemisë.

Statistika (15 Janar 2023)

Raste të reja ditore 8

Të shëruar në 24 orë 13

Të shtruar në spitale 2

Humbje jete në 24 orë 0

Testime ditore 243

Testime totale 2,025,293

Raste pozitive 333,072

Raste të shëruara 329,279

Raste Aktive 197

Humbje jete 3,596

Shpërndarja gjeografike e rasteve aktive sipas qarqeve:

Tiranë 141

Fier 22

Vlorë 13

Berat. 6

Shkodër 5

Durrës. 4

Lezhë. 3

Gjirokastër. 2

Elbasan. 1