Dështimi/ Firma gjermane e armëve Rheinmetall thotë se tanket Leopard nuk mund të jenë gati për Ukrainën deri në vitin 2024

Prodhuesi gjerman i armëve Rheinmetall nuk do të jetë në gjendje të dorëzojë tanke Leopard 2 të gatshme për betejë në Ukrainë deri në vitin 2024, tha shefi ekzekutiv i kompanisë.









Kërkesat për riparim dhe rinovim nënkuptojnë se do të duhet deri në fillim të vitit të ardhshëm për të dorëzuar tanket, “edhe nëse vendimi për të dërguar tanket tona Leopard në Kiev do të vinte nesër”, tha CEO i Rheinmetall, Armin Papperger për gazetën Bild am Sonntag.

Kancelari gjerman Olaf Scholz ende nuk ka marrë një vendim nëse Gjermania do të angazhohet të dërgojë tanket e fuqishme luftarake Leopard 2 që Ukraina dëshiron në mënyrë që të përshpejtojë sulmet e saj kundër pushtuesve rusë.

Rheinmetall ka 22 automjete Leopard 2 dhe 88 automjete më të vjetra Leopard 1, tha Papperger. Gjermania ka rreth 350 tanke Leopard 2, por ka pyetje se sa mund të kursehen për të dërguar në Ukrainë, duke i bërë stoqet e tankeve të industrisë së mbrojtjes dhe shpejtësinë me të cilën automjetet mund të bëhen të gatshme për betejë faktorë të rëndësishëm.

Presidenti i Polonisë Andrzej Duda tha këtë javë se vendi i tij do të transferonte tanket Leopard 2 në Ukrainë dhe presidenti finlandez Sauli Niinistö gjithashtu tregoi gatishmërinë për të furnizuar tanket e betejës.

Gjermania, e cila prodhon Leopard 2, ka një rol kyç pasi automjetet kanë kufizime rreth rieksportimit. Por Zëvendës Kancelari Robert Habeck tha të enjten se Berlini nuk do të pengonte aleatët që donin t’i dorëzonin tanket në Ukrainë – edhe pse vetë qeveria gjermane deri më tani ka hezituar të angazhohet për një hap të tillë.

Presioni mbi Berlinin u rrit të shtunën me vendimin e Mbretërisë së Bashkuar për të dërguar 14 tanke luftarake Challenger 2 në Ukrainë.

Papperger tha se Rheinmetall nuk mund të riparonte tanket e tij Leopard “pa një kontratë”, duke thënë se kostoja do të ishte “disa qindra milionë euro”.