Foto, ylli i Milanit takon Ronaldon, kuqezinjtë nisin përgatitjet për Superkupën

Milani ka mbërritur në Riad përpara finales së Superkupës së Italisë me Interin dhe Rafael Leao shfrytëzoi rastin të takohet me pesë herë fituesin e Topit të Artë, Cristiano Ronaldo.









Kuqezinjtë fluturuan menjëherë në Arabinë Saudite pas barazimit të tyre 2-2 me Lecce të shtunën, me ekipin që nuk humbi kohë dhe filloi përgatitjet për sfidën me Interin. 37-vjeçari Ronaldo nënshkroi një kontratë rekord dyvjeçare me Al-Nassr dhe po pret të bëjë debutimin e tij me klubin saudit.