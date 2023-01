Greqia do të mbajë zgjedhje parlamentare në pranverë!

Greqia do të mbajë zgjedhjet parlamentare në pranverë, tha të dielën kryeministri Kyriakos Mitsotakis, duke specifikuar “nga prilli e tutje” përpara mandatit të qeverisë konservatore që përfundon në korrik.









Zgjedhjet e ardhshme në Greqi do të mbahen sipas një sistemi të përfaqësimit proporcional, gjë që e bën pothuajse të pamundur që çdo kandidat të fitojë plotësisht; dhe një raund i dytë votimi merret si i mirëqenë – duke treguar një periudhë të zgjatur të pasigurisë politike.

Mitsotakis tha se nuk e ka vendosur nëse zgjedhjet do të mbahen në prill apo maj. “Nga prilli e në vazhdim, zgjedhjet mund të mbahen në çdo kohë,” i tha ai gazetës lokale Proto Thema në një intervistë të botuar të dielën.

Zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare të Turqisë janë planifikuar për më 18 qershor, por qeveria në Ankara po shqyrton mbajtjen e tyre më herët. “Meqenëse kjo datë korrespondon me sezonin e pushimeve verore kur njerëzit janë duke udhëtuar, ne po vlerësojmë ta çojmë datën pak përpara”, tha në fillim të këtij muaji zëdhënësi i Partisë AK, Omer Celik. Datat e mundshme të zgjedhjeve të mëparshme që qarkullojnë në shtypin turk janë 30 prilli, 7 maji dhe 14 maji.

Ankaraja ka rritur retorikën e saj kundër Greqisë muajt e fundit, me presidentin turk Rexhep Tajip Erdogan që madje paralajmëroi në dhjetor se një raketë mund të godasë kryeqytetin grek nëse “ju qëndroni të qetë”. Rritja e tensioneve parazgjedhore është e mundshme në rajon pasi dy zgjedhjet përkojnë pak a shumë.

Të shtunën, gjatë një turneu në rajonin verior të Evros, pranë kufirit tokësor me Turqinë, kryeministri grek tha se “zgjedhjet do të mbahen në pranverë, në thelb në një pikë kur praktikisht do të kemi shteruar mandatin tonë katërvjeçar”. Ai shtoi se do të kandidojë si kandidat në Evros për arsye simbolike.

Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken ka të ngjarë të vizitojë Greqinë, Turqinë dhe Izraelin në fund të muajit të ardhshëm, përpara zgjedhjeve në rajon, sipas raporteve të mediave greke.