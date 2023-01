Moti për sot/ Dita nis me diell, por pasdite…

Ditën e sotme, në orët e paradites pritet të dominojnë kthjellimet dhe vranësirat e shpeshta në zonat malore të Shqipërisë.









Ndërkohë që përgjatë pasdites do të ketë vranësira të lehta në të gjithë territorin e vendit, ndërkohë që më të dukshme do të jenë zonat veriore dhe veriperëndimore.

Temperaturat do të ulen lehtë në mëngjes por do të mbeten konstante në mesditë duke, u luhatur nga -4°C deri në 14°C.

Era do të fryjë e lehtë deri mesatare me shpejtësi 30 km/h nga veriperëndimi për pasojë në brigjet detare do të gjenerohet dallgëzim 1 – 2 ballë.