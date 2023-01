Nesër pritet përkeqësim i motit, drejtoria Detare në Durrës paralajmëron mjetet lundruese: Merrni masat e nevojshme

Duke filluar nga dita e nesërme, pritet që kthjellimet t’ua lënë vendin vranësirave dhe reshjeve të shiut që do të përfshijnë gjithë territorin e vendit.









Në lidhje më këtë parashikim për përkeqësimin e motit, Drejtoria e Përgjithshme Detare ka paralajmëruar drejtuesit e mjeteve lundruese, që të marrin masat e nevojshme për sigurimin e mjeteve.

Njoftim për përkeqësim të motit! Në bazë të parashikimit për situatën hidrometeorologjike në datën për 16-17-18 Janar 2023 moti do të përkeqësohet duke filluar në orën 01:00 të datës 16 Janar 2023 përgjatë gjithë bregdetit Shqiptar. Era do të jetë me drejtimin Jug-JugPerëndim në forcën 6-7bft deri 8bft 15-25m/s dhe lartësi dallge nga 1.80 deri 3.50 metra.

Përmirësimi i situatës hidrometeorologjike të përkeqësuar për lundrimin e sigurtë për mjetet e vogla lundruese dhe të peshkimit do të jetë mbas datës 19 Janar 2023 ora 16:00.

Me qëllim parandalimin e çdo situate të papritur për shkak të kushteve atmosferike kërkojmë bashkëpunimin e të gjithë subjekteve që ushtrojnë veprimtari në fushën e detarisë, për të marrë të gjitha masat e nevojshme për sigurimin e mjeteve por edhe rritje e gadishmerisë së ekuipazhit në mjetet lundruese’- njofton drejtoria Detare.